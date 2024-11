El Girona desperdicia su última bala

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 27 de noviembre 2024, 19:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

'Déjà vu' del Girona en la Champions. Como le ocurrió antes contra el PSG, el Feyenoord o el PSV, el conjunto de Míchel mereció más frente al Sturm Graz a tenor de su dominio territorial con el balón, pero volvió a pagar cara su falta de contundencia en ataque y especialmente una alarmante fragilidad defensiva, exprimida al máximo por un rival a priori asequible, que no había sumado en la competición hasta la fecha, pero que abocó al equipo catalán a un milagro con el solitario gol de Biereth.

Otra vez el Girona saltó al césped dispuesto a someter a un conjunto muy replegado a través del control de balón. Le costó sin embargo generar oportunidades, con un remate desviado de Miovski como mejor opción en el inicio. Boving puso la réplica, pero atajó Gazzaniga.

Le faltaba chispa al partido y la puso Bryan Gil, eléctrico y habilidoso para con caño incluido al portero, servir el gol en bandeja a Iván Martín, que la echó fuera con todo a favor. Difícil de explicar el error del centrocampista vasco, de esos que se recuerdan con amargura cuando el resultado no acompaña.

Sturm Graz Khudiakov, Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalée, Yalcouye (Horvat, min. 65), Chukwuani, Boving (Hierländer, min. 90), Kiteishvili, Biereth (Stankovic, min. 76) y Jatta (Yardimci, min. 65). 1 - 0 Girona Gazzaniga, Francés (Jhon Solís, min. 73), Juanpe, Krejci, Blind (Danjuma, min. 67), Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Iván Martín (Asprilla, min. 52), Tsygankov (Abel Ruiz, min. 73), Miovski (Stuani, min. 67) y Bryan Gil. Gol: 1-0: min. 59, Biereth.

Árbitro: Rohit Saggi (Noruega). Amonestó a Gazibegovic y Bryan Gil.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de Champions disputado en el Wörthersee Stadion.

Redobló la apuesta por la circulación el equipo catalán, pero el riesgo que siempre asume en la salida de balón cerca estuvo de rentabilizarlo Boving, encimado por Oriol Romeu para impedir un disparo cómodo. Como ha evidenciado durante todo el torneo, al Girona volvió a faltarle el colmillo, también tras el paso por los vestuarios.

Todo el peligro rojiblanco lo concentró el desborde de Bryan, capaz de introducir una marcha más en el previsible manejo del balón de su equipo. Sin embargo, apenas amenazó el marco del debutante Khudiakov y por contra, encajó en la primera opción que concedió al Sturm Graz. Demasiadas facilidades para el disparo de Jatta y manos blandas de Gazzaniga, que dejó a Biereth un caramelo que el danés no desperdició.

Obligado ya a la épica, al Girona no se le pudo negar la voluntad de rebelarse ante la adversidad. Cercó el área austriaca y acumuló saques de esquina. Sin embargo, fue un arrebato con mucho ruido y pocas nueces, pues apenas generó un testarazo del veterano Stuani solventado por Khudiakov. Escaso argumento para evitar el tropiezo donde no cabía. Con solo tres puntos en su haber, al equipo de Míchel no le queda más opción que lograr un gran botín contra tres gigantes como el Liverpool, el Arsenal y el Milan.