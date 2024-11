El Barça hace los deberes en Belgrado

Daniel Panero Miércoles, 6 de noviembre 2024, 22:14 | Actualizado 22:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barça cumplió en Belgrado. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Estrella Roja por goleada en un partido marcado por la distancia abismal existente entre ambos equipos. Los tantos de Iñigo Martínez, Raphinha, Fermín y Lewandowski, en dos ocasiones, premiaron a los azulgranas, que jugaron un encuentro con altibajos, pero que siguen en plena racha. Ya están entre los ocho mejores de la fase regular de la Champions y ven más cerca el pase directo a los octavos de final.

Prohibido relajarse. Es la máxima de Flick y era el principal peligro que se iba a encontrar el Barcelona en Belgrado. Y es que los culés llegaban con una euforia desmedida y enfrente estaba una de las cenicientas de la Champions. Ese miedo se hizo patente en un once con pocos cambios en el que apenas Gerard Martín y Frenkie de Jong, que ejerció de pivote junto a Marc Casadó, difirieron del once que el aficionado comienza a recitar de memoria. El resultado, no obstante, no fue el esperado. Los culés fueron en el inicio un equipo con buenas ideas, pero con una marcha menor a la de los últimos compromisos.

Aun con eso, los azulgranas no necesitaron de su mejor versión para marcharse con ventaja al descanso. Se adelantaron con un cabezazo de Iñigo Martínez a balón parado y luego dieron alas a un Estrella Roja crecido con la atmósfera del Pequeño Maracaná. En ese ruido, la zaga adelantada de Flick falló y Silas, solo ante Iñaki Peña, definió para castigar a un Barça con menos intensidad de la habitual para presionar al poseedor de balón. A partir de ahí los culés mejoraron gracias a una mayor participación entre líneas de Pedri, mediapunta en esta ocasión, y el gol llegó por su propio peso después de que Lewandowski cazara un rechace en el área.

Estrella Roja Ilic, Seol, Djiga, Spajic, Krunic, Elsnik, Maksimovic (Luka Ilic, min. 72), Silas (Prutsev, min. 82), Rodic (Milson, min. 59), Kanga (Dalcio, min. 72) y Ndiaye (Katai, min. 82). 2 - 5 Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí (Sergi Domínguez, min. 66), Iñigo Martínez, Gerard Martín, Casadó, De Jong (Gavi, min. 68), Lamine Yamal, Pedri (Dani Olmo, min. 58), Raphinha (Fermín, min. 58) y Lewandowski (Pau Víctor, min. 78). Goles: 0-1: min. 13. Iñigo Martínez. 1-1: min. 27. Silas. 1-2: min. 43. Lewandowski.1-3: min. 53. Lewandowski. 1-4: min. 55. Raphinha. 1-5: min. 76. Fermín. 2-5: min. 84. Milson.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Ndiaye y Spajic.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Rajko Mitic ante 53.000 espectadores.

Tras la reanudación el Barça fue otro. Los culés mordieron en campo contrario y aceleraron las acciones hasta el punto de desarbolar al Estrella Roja. Pedri se hizo indetectable, Koundé y Gerard Martín adelantaron filas y Lamine Yamal comenzó a generar desequilibrios. La mesa estaba puesta para que los azulgranas se pusieran las botas. Perdonó dos Lewandowski y a la tercera el polaco aprovechó un centro lateral de Koundé para rebajar los decibelios y dar un golpe en la yugular del equipo serbio, que ya no volvería a ser el mismo.

El Barça olió la sangre y, acto seguido, Koundé ganó de nuevo línea de fondo y su pase atrás lo definió Raphinha para sentenciar de forma definitiva el encuentro. Con todo resuelto Flick comenzó con el carrusel de cambios. Dio entrada a Dani Olmo, Fermín López y Gavi para que siguieran con su puesta a punto tras sus respectivas lesiones y retiró a Cubarsí, con una brecha en el rostro tras un lance. Los cambios y la distancia en el marcador sirvieron para que el encuentro cayera en intensidad.

El Estrella Roja lo intentó con más corazón que cabeza y los azulgranas se dejaron llevar a través de la pelota para cerrar el partido y redondear la faena en la recta final con un tanto de Fermín tras una nueva asistencia de Koundé, la tercera de la noche. Fue el último cartucho de un Barça que encajó el segundo tras un derechazo de Milson, pero que sigue desatado y que se sitúa en una zona privilegiada de la clasificación para acceder de forma directa a octavos.