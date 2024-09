Ancelotti: «Lo que pasa con Vinicius no se puede aguantar. Yo tampoco podría»

Carvajal: «En el momento que no me vea con el nivel suficiente, daré un paso al lado»

El objetivo de Dani Carvajal es seguir extendiendo su carrera en el Real Madrid siempre y cuando responda su cuerpo. «Mi idea es la de seguir aquí el mayor tiempo posible, pero siempre siendo realista. En el momento que yo no me vea con el nivel suficiente para pertenecer al primer equipo daré un paso al lado», señaló el lateral de Leganés en la rueda de prensa previa al debut de su equipo en la Champions frente al Stuttgart.

«Los primeros partidos en todas las competiciones son importantes. Esperamos con gran ilusión esta competición e intentaremos salir a por todas desde el minuto 1», señaló el zaguero del Real Madrid, que tiene ante sí la posibilidad de romper el techo de las seis Champions. «Sería un reto casi inigualable. Me quedan algunos años para intentar conseguir esa meta y por qué no soñar con conseguirla este año», indicó en una intervención en la que, al igual que hizo después Carlo Ancelotti, cerró filas con Vinicius tras el gesto del extremo silenciando el pasado sábado el Reale Arena. «Desde dentro oímos insultos hacia Vini y cuando a uno le pinchan, sangra. Es normal que responda a veces con esos gestos porque no se le deja tranquilo», reivindicó.