La lección de vida de Luis Enrique al hablar de Xana, su hija fallecida: «Me considero muy afortunado»

El pasado mes de agosto se cumplieron cinco años de la muerte de Xana Martínez, la hija de Luis Enrique. La pequeña falleció a causa de un osteosarcoma, un raro cáncer de hueso, después de luchar contra la enfermedad durante cinco meses. De aquello poco se supo entonces, porque Luis Enrique se retiró de la selección española y optó por la privacidad. Todos los actores implicados del mundo del fútbol respetaron aquella decisión y esta vez ha sido Luis Enrique el que ha hablado de su hija en el recién estrenado documental en Movistar Plus+, 'No tenéis ni **** idea'.

La forma de afrontar la pérdida de una hija sobrecoge a cualquiera. Luis Enrique con un rostro muy serio dice que se considera «afortunado» en la vida. Y matiza, «muy afortunado». Él mismo se repregunta: «Pero si se te ha muerto una hija con nueve años...». Y a continuación ofrece una respuesta que sorprende a todos: «Bueno mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos mil recuerdos suyos, vídeos, cosas increíbles... En el plano físico no está pero en el plano espiritual sí está. Cada día hablamos de ella, nos reímos y lloramos».

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

Y para que el público entienda la naturalidad con la que viven el duelo, Luis Enrique desvela una anécdota que le ocurrió en casa de su madre, ya con la pequeña fallecida. «Mi madre no podía tener fotos de Xana, me dijo 'no puedo, no puedo'... Le dije que tenía que poner Xana porque está viva», cuenta el actual entrenador del PSG.

Luis Enrique insiste en todo momento en que de alguna manera Xana está junto a ellos. «Pienso que Xana todavía nos ve, que ve cómo vivimos esto...». En el adelanto que ha publicado Movistar en sus redes sociales también se pueden ver algunos pequeños vídeos de Xana jugando y disfrutando con su familia.

Anteriormente, en alguna entrevista, el asturiano ya reconoció que en su familia «pensamos en vivir esto con naturalidad». Asumen de la misma forma que «no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día». «Nos acordamos mucho de ella, nos reímos, y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan. Y nada más. Así funciona la vida. No sólo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad sino también saber gestionar estos momentos», reconoció hace unos meses.

Xana es la tercera hija del matrimonio de Luis Enrique con su mujer Elena Cullell. Antes, habían nacido Pacho, el primogénito, y Sira. Durante aquellos difíciles meses, el fútbol español y el deporte en general se volcaron con Luis Enrique y su familia. El seleccionador abandonó el cargo de entrenador de La Roja dos meses después de conocer la enfermedad que sufría su hija. Cuando se produjo el fatal desenlace, Luis Enrique volvió a su puesto de trabajo tres meses después.

Fue en el Mundial cuando dio a conocer su dedicación a la investigación del cáncer infantil. Implantó en la concentración de Qatar las novedosas charlas con aficionados en Twitch, a pesar de que le llovieron muchas críticas, y la mitad de lo monetizado fue a parar a la Fundación Enriqueta Villavecchia, una entidad que lucha contra el cáncer infantil. Esta iniciativa la mantiene actualmente, como entrenador del PSG.

