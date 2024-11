Mbappé vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de Francia

Amador Gómez Madrid Jueves, 7 de noviembre 2024, 16:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Kylian Mbappé ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria de Didier Deschamps para jugar con la selección francesa los dos próximos partidos de la Liga de Naciones, contra Israel e Italia, que se disputarán el 14 y el 17 de noviembre, respectivamente. La ausencia del delantero del Real Madrid fue este jueves la gran sorpresa de la lista de Deschamps, después de que Mbappé se ausentase anteriormente en el parón del mes de octubre, por unas molestias musculares, tras haber llegado entonces a un acuerdo previo con Deschamps.

El seleccionador francés reconoció este jueves que Mbappé quería ser convocado para los encuentros ante Israel e Italia, pero Deschamps desveló que había tenido «un intercambio de palabras con él» y considera dejarle fuera de la convocatoria «es la mejor decisión». Según Deschamps, su ausencia «no tiene que ver con lo extradeportivo», después de que Mbappé viajase a Suecia durante el anterior parón y llegase a ser acusado de presunta violación. «Existe la presunción de inocencia», zanjó el técnico galo.

En esta ocasión Mbappé sí estaba en perfectas condiciones físicas para defender la camiseta de su país, tras jugar el partido de Champions contra el Milan completo, por lo que se trata de una decisión técnica que sin embargo ha generado revuelo en Francia. «Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan», aseguró Deschamps.

«Puede que no estemos de acuerdo en todo. Son discusiones que puedo tener con los jugadores. No estoy aquí para que los jugadores me digan que soy el mejor y el más guapo. Yo les escucho. Siempre me he inspirado en estas discusiones, ya sean individuales o colectivas, protegiendo a todos los jugadores. Por eso puedo tener muchas discusiones que pueden ir más allá de la esfera del terreno de juego, porque ellos saben muy bien que sabemos quién ha hablado si sale algo. Estos intercambios son importantes para mí. Con la ventaja de la retrospectiva, la tranquilidad y la mayor lucidez posible, tomo las decisiones que me parecen mejores», insistió el seleccionador francés.

Sin Mbappé, sin Griezmann, que anunció su retirada del equipo nacional en octubre, y sin el lesionado Tchouaméni, Deschamps solo dispondrá para los dos próximos encuentros de la Liga de Naciones de dos futbolistas de la Liga, el madridista Camavinga y el azulgrana Koundé.