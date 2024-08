José Ojeda: «El talento canario era más callejero, ahora eso se ve menos»

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de agosto 2024, 13:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

José Ojeda suma este curso su tercer año en la Federación de Fútbol Interinsular de Las Palmas, desempeñando la labor de director deportivo. Un papel fundamental ligado a la captación y a la formación de los jóvenes talentos de las islas. Y si hay alguien que sabe de eso: del talento y de cómo acrecentarlo, ese es Ojeda, que cuenta a sus espaldas con numerosos proyectos de tecnificación para los jugadores canarios. El que fuera futbolista y ahora responsable de las selecciones de la Federación tiene la visión de que es vital que el fútbol canario debe ser estar en constante crecimiento. Es su misión particular.

–Usted ha tenido una amplia trayectoria como jugador, ahora desde hace tres años ocupa un cargo que mira el fútbol desde otro lado. ¿Qué le motivó a asumir este rol de director deportivo?

–Después de retirarme quería seguir ligado al fútbol y mi mente siempre me conducía a esto, a la dirección deportiva. Daba igual si era en un club, o si era en otro lado, como es el caso de la Federación. En su momento presenté mi proyecto, con mi grupo de trabajo al lado y aquí estoy hasta el día de hoy. La verdad es que he tenido libertad para trabajar como a mi me gusta y con gente preparada, currante y seria. Estoy muy contento y con ganas de mejorar día tras día. Viendo la ambición que existe desde dentro de la Federación estoy seguro de que se verán los resultados más pronto que tarde.

Cober Servicios Audiovisuales

–Exactamente, ¿qué funciones realiza desde su puesto?

–Llevo la dirección deportiva de todas las selecciones tanto masculinas como femeninas, así como de fútbol campo y de fútbol playa. Cada vez van surgiendo más proyectos, desde que llegamos no hemos parado ni queremos parar de mejorar. Mi tarea es tratar de coordinar todo. Es verdad que hay que dedicarle mucho tiempo pero con la gente que me acompaña y que por suerte tenemos aquí es todo mucho más fácil. Trabajar con gente así te ayuda a mejorar personalmente.

-¿A qué retos se enfrenta la Federación?

-Como dije antes el reto principal es seguir creciendo día tras día. Nuestra intención es tener proyectos ambiciosos y aumentar el nivel competitivo. Que cuando vayamos a la península a medirnos frente a las mejores selecciones de España demos la cara. Estamos muy contentos en ese sentido y con la visualización que le damos a los clubes que colaboran con el crecimiento de los futbolistas. Tenemos muchas cosas en mente que estamos intentando hacer y creo que vamos por el buen camino.

-Durante estos tres años de experiencia, ¿qué es lo más complicado de este nuevo rol?

-Lo peor que llevo y lo que hace que nos cueste dormir del quebradero de cabeza que nos da es cuando llega el momento de hacer las diferentes convocatorias de las selecciones que participan en los campeonatos. Hacer las listas cuesta porque hay que dejar a niños fuera, pero intentamos ser siempre lo más justos posible. Además, hay varios handicaps que tenemos que cumplir. Por ejemplo, tenemos que llevar jugadores que sean de primer año, solo podemos llevar una cantidad de jugadores por club...Tenemos que cuadrar todos esos temas y a veces no es sencillo. Pero a decir verdad, uno de los problemas principales es que somos islas y nos complica la labor de seguimiento de los jugadores y establecer entrenamientos es más difícil porque varios de los seleccionados deben trasladarse de una isla a otra. Intentamos llegar a todo. Contamos con un grupo de ojeadores increíble que nos facilita mucho el trabajo. Dentro de la Federación, en cada uno de sus departamentos, tenemos grandísimos profesionales.

Cober Servicios Audiovisuales

-¿Se planea llevar crear alguna iniciativa que mejore el desarrollo del fútbol canario?

-Siempre estamos en contacto permanente para mejorar las competiciones. Tenemos que hacer hincapié en eso y desde el departamento de selecciones trabajamos codo con codo con el departamento de competición. Luego desde la Federación queremos seguir promoviendo el futuro del fútbol femenino y trabajar en él para que siga creciendo de esta manera, por ejemplo, con el proyecto 'Future Fem. Las Palmas'.

-Tiene contacto directo con los nuevos talentos de canarias. ¿Cómo está el nivel actualmente?

La cantera canaria está entre las mejores de España, y también de Europa. El fútbol canario está muy cotizado y lo vemos claramente con los jugadores que llegan a la elite a niveles altísimos y marcando diferencia en sus clubes. Los canarios cuando salen fuera tienden a ser diferenciadores y no tienen miedo a dar el paso a salir, cosa que antes si ocurría. Los equipos de fuera sentían miedo a que el canario no se aclimatara, ahora no sucede y además, cuando salen son de los que destacan.

-¿Considera que ha variado mucho el futbolista canario actual con el de otras generaciones?

-Yo pienso que sí. Ahora es más físico y está más trabajado que antes, con hábitos diferentes. La calidad no se pierde pero si es cierto que ahora se ven jugadores y jugadoras más poderosos físicamente. También creo que en el ámbito de los entrenadores hay gente mucho más preparada. El jugador de antes era más callejero, pasaban más tiempo fuera jugando en los campos, en los patios... Ese tipo de jugadores ahora no salen, ni creo que vayan a salir. Esa es la diferencia que percibo. Que el futbolista de antes era mucho más talentoso que ahora. Pero son cosas del fútbol y de los cambios del mismo. La magia del futbolista canario sigue, pero cada vez se ve menos porque lo físico prima.

-¿Y es muy diferente al nivel de otras regiones?

Creo que en los últimos años se ha visto con el alto rendimiento de nuestras diferentes selecciones, masculinas y también femeninas que tienen una calidad inmensa. A nosotros se nos suma que tenemos que hacer un esfuerzo extra por las circunstancias que tenemos. En estos años que llevo, lo que hemos intentado es mejorar en el tema de competir fuera, que era una asignatura pendiente que se nos había demandado. Se ha hecho un trabajo excepcional y es digno de elogio para todos los seleccionadores que han pasado. Ha sido un año bastante bueno a nivel de resultados. Todas las categorías de chicos y de chicas han hecho torneos encomiables. Sin ir más lejos, la selección femenina sub-15 fue una de las cuatro mejores de España. Sin duda la Federación no para de crecer en todos los ámbitos y es algo que nos enorgullece. Hasta el tiempo en el que esté aquí, quiero que se diga que esta selección, que esta Federación y que este increíble grupo humano, presidido por Jose Juan Arencibia y vicepresidido por Fran Reyes, no ha parado de evolucionar positivamente.

Cober Servicios Audiovisuales

-¿Cómo se trabaja desde la Federación para identificar y desarrollar el talento canario?

-De nuevo, solo puedo decir que el equipo de trabajo de aquí es sensacional. Tanto para masculino como femenino se hace un seguimiento semanal a los diferentes equipos de las islas. Solo tengo palabras de agradecimiento para los seleccionadores, también para los de Tenerife, que hacen un trabajo grandioso y donde vamos de la mano. A veces no podemos llegar a todos los campos de las islas que quisiéramos, así que tenemos que basarnos en los datos y en los informes que nos dan, por eso es importante tener grandes profesionales y rodearte de ellos. Luego intentamos ir a verlos en directo. Hay mucho trabajo detrás con todas las categorías, estamos en permanente contacto y buscamos llegar a los mejores futbolistas de nuestras islas.

-Canarias está muy alejada del resto del país. ¿Esto dificulta el trabajo de la Federación?

-Junto con la Federación de Tenerife somos conscientes de los problemas que genera esta lejanía pero trabajamos siempre en conjunto buscando lo mejor. Nos necesitamos la una a la otra, somos gente trabajadora y nos auto exigimos. Estamos constantemente mirando como crecer... Como mejorar para que que nuestro nivel siga mirando hacia arriba y apuntando alto. Además para nosotros es clave el apoyo del grupo Domingo Alonso y de H2Exagon que nos hace mucho más sencillo el trabajo. Y también son muy importantes los diferentes ayuntamientos y clubes de las islas que nos facilitan el acceso a las instalaciones para realizar nuestros entrenamientos. Sin ellos, el crecimiento de la Federación y del nivel del deporte canario sería de una forma mucho más lenta.

Y tanto desde su perspectiva como exjugador, como ahora ocupando la dirección deportiva de la FIFLP, ¿qué mensaje le gustaría dedicar a los jóvenes talentos canarios que sueñan con llegar lejos jugando al fútbol?

-Sobre todo que disfruten practicando este bonito deporte. Que entrenen al máximo y que tengan la cabeza amueblada. Es lo más importante y lo que deben tener muy presente si tienen como objetivo triunfar jugando al fútbol. Es importante que sepan que van a pasar por malas rachas, por malos momentos...Pero el que consigue llegar al éxito es el más constante y el que no se rinde a la mínima. Esa es la clave, disfrutar de lo que estás haciendo y que no pierdas la ilusión en cada entreno, en cada partido. Luego siempre hay algún factor que depende un poco más de la suerte, estar en el momento oportuno, encontrar alguien que apueste por ti... Pero sin lo otro, no hay posibilidad de llegar lejos.

José Ojeda parece haber encontrado el lugar ideal donde seguir ligado al fútbol, algo que siempre ha estado muy presente en su vida. Desde su llegada a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas no ha parado de rebuscar en su desafío personal de hacer que el fútbol canario siga siendo reconocido por todos como la excelente fábrica de jugadores que es.