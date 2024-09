El jugador grancanario se ofreció, pero Manu Guill, director deportivo del club alicantino, confirma que el delantero «ya no es el del Madrid o el PSG»

A Jesé no lo quiere ni el Eldense. El delantero grancanario de 31 años, Jesé Rodríguez, ha estado encima de la mesa del Eldense durante el mercado estival. Fue ofrecido a la dirección deportiva para reforzar el ataque del equipo alicantino. Sin embargo, la directiva del club que milita en Segunda División no vio con buenos ojos dicha incorporación.

El futbolista se encuentra sin equipo desde noviembre de 2023 tras culminar, de mala manera, su aventura en el Coritiba. Ahora, en busca a la desesperada de un club en el que pueda continuar su carrera, el ariete se ha ofrecido al Eldense pero su director deportivo, Manu Guill, ha explicado los motivos de su descartes: «Su rendimiento en las últimas temporadas no ha sido el deseado y es verdad que se ha ofrecido, pero esa opción ha sido rechazada porque no era viable. Ya no es el Jesé del Real Madrid o del París Saint Germain».

Tras salir de la UD Las Palmas, Jesé no se ha encontrado a gusto ni en Turquía (Ankaragücu), Italia (Sampdoria) o Brasil (Coritiba). En Elda, tampoco tiene hueco un delantero que está actualmente sin equipo. Todos sus intentos por encontrar su destino definitivo han sido infructuosos y, ahora, las posibilidades se le agotan.

El proyecto del Eldense, según ha reconocido Manu Guill, es otro: «Estamos en un club con un modelo mixto de jugadores con experiencia, pero también con hambre. También apostamos por jugadores jóvenes y con proyección. El Eldense empieza a sonar y tener un nombre en la categoría y hemos notado las ganas de los futbolistas por fichar por el club», destacó Guill.