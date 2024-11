Héctor Ramírez: «Para mí era impensable lo que hemos conseguido»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de noviembre 2024, 15:42 | Actualizado 16:37h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Héctor Ramírez, un hombre de club, analiza lo que espera de una más que competida Tercera División Canaria, al tiempo que asegura que, desde su llegada a la presidencia de la UD Tamaraceite en 2015, solo ha tenido un único propósito y no es otro que hacer «una labor social para que los niños hagan fútbol a coste cero».

–¿Su mayor logro desde su llegada en 2015 a la presidencia?

–Para mí, ha sido impensable lo que hemos conseguido en el Tamaraceite. El fútbol no es fácil en un equipo de barrio en una categoría en la que muchos clubes apuestan económicamente para conseguir lo que nosotros con menos dinero y en mucho menos tiempo. Para nosotros ser campeones de Tercera División fue algo especial. Gracias a eso pudimos jugar la Copa del Rey y eliminar a un equipo como el Almería, clasificado en Segunda División. Fue algo brutal.

–¿Principales retos que afrontó al asumir el cargo?

–Una labor social, que los niños hicieran fútbol a coste cero. Siempre lo he dicho, si algún día no pudiera sostener económicamente al primer equipo, me dedicaría al fútbol base. Esta ha sido la idea que me inculcó mi hermano Miguel Ángel desde siempre, ayudar a la gente del barrio y a todos los chicos de alrededor para que tengan la posibilidad de acceder a un club y hacer fútbol sin ningún coste. Aquellos padres que no tengan posibilidades económicas de pagar a su hijo una cuota mensual, el Tamaraceite quiere darles la oportunidad de hacer el deporte que les gusta dentro de un entorno sano.

-¿Cuáles son los objetivos actuales del club?

-El objetivo del club con respecto a esta temporada es rejuvenecer la plantilla. Teníamos una plantilla agotada de éxito, que había conseguido mucho y que no tenía el hambre de años anteriores. Entonces decidimos, muy a nuestro pesar, hacer un proyecto nuevo y rejuvenecer la plantilla. No ha sido fácil lo que hemos hecho. Ya no solo por el trabajo de Iván Martín, que lo está haciendo muy bien con su cuerpo técnico, sino también la plantilla que hemos confeccionado. Actualmente, el 50% de la plantilla no tiene experiencia en Tercera División. Eso hace que en muchos partidos puedas pecar y perder puntos, pero estamos muy contentos porque vemos hambre, ganas, muy buen grupo, y una familia. Esto fue lo que nos hizo conseguir los primeros éxitos en el Tamaraceite. No tenemos ansiedad de querer subir este año.

-Confianza plena en Iván Martín, entrenador del primer equipo.

-Para mí fue una sorpresa. Cuando tomamos la decisión de destituir a Iván Rodríguez, teníamos otros entrenadores en mente. Buscamos en el mercado a todos los que estaban libres y que fueran apetecibles para nosotros, pero recibí la llamada de dos personas del mundo del fútbol, una de ellas fue la de Tonono. Me aconsejó que le diera una oportunidad a Iván Martín. Me comentó que era un chico que estaba formándose, que tenía muy buenas ideas y que trabajaba muy bien. Quisimos darle la oportunidad y la verdad es que creo que dimos con la persona adecuada en el momento preciso. Tuvo la oportunidad de conocer a la plantilla el año pasado y de saber qué era lo que necesitaba para hacer un nuevo proyecto este año.

–¿Qué espera del partido contra Las Palmas Atlético?

-La verdad es que es un partido complicado para nosotros. Queremos ganar todos los partidos y sabemos de la importancia que tiene la victoria para Las Palmas Atlético. Es el equipo de mi barrio contra el equipo de mi tierra. Yo no quiero que el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas pierda nunca en ninguna categoría. Pero tampoco quiero que pierda el club que presido. Es un partido bonito a nivel sentimental porque te sientas al lado de tu hermano en el palco. Sentarte al lado de la persona a la que idolatras te supone un momento especial. Es un partido para disfrutar.

-¿Cree que moverá ficha el Tamaraceite en el mercado invernal?

-Teníamos en mente firmar un acuerdo con un delantero bastante consagrado en un equipo de la Tercera División, pero si entraba él tenía que salir otro de nuestra plantilla. A este jugador con el que nos hemos comprometido desde el inicio de la temporada, quisimos darle una salida digna. Lo intentamos con todos los clubes de Gran Canaria en Tercera División pero como no pudimos cederlo, decidimos mantenerlo con nosotros. Somos un club serio y tenemos que predicar con el ejemplo. En cuanto al mercado de diciembre, si aparece algo y pudiéramos tener alguna posibilidad de incorporar a la plantilla no tendríamos ningún problema en hacerlo, pero ya te digo, tenemos la ficha senior toda ocupada, solo nos quedan fichas sub 23 libres.