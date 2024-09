Gabriel Palmero: «Lo daría todo por jugar con la UD en Primera»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de septiembre 2024, 19:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Con el 18 a la espalda, Gabriel Palmero (La Palma, 2002) ha recalado en forma de préstamo en un histórico como la Gimnástica Segoviana, con techo en la Primera RFEF, para «crecer como futbolista» sin perder de vista su sueño: jugar en Primera División con la UD Las Palmas. El lateral zurdo de 22 años aterrizó en Gran Canaria en cadete de segundo año para consolidarse en las categorías inferiores del equipo amarillo. Ahora, Palmero, quien vive «muy cómodo» en Segovia, está contando con bastantes minutos durante las primeras cuatro jornadas, saliendo de titular en el último encuentro ante el Ourense.

El jugador canario ha reforzado la parcela defensiva de un conjunto recién ascendido a Primera RFEF, en el que asegura estar muy ilusionado: «Estoy muy contento con el grupo. Con un poco de incertidumbre por ser mi primera temporada fuera de las islas, pero con mucha ilusión y con ganas de ayudar al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia». Palmero es un jugador «sacrificado» con el equipo y al que le «gusta tener bastante recorrido por la banda. Soy bastante intenso».

Cuestionado por su nueva vida en Segovia, el zaguero se encuentra adaptado a la ciudad y al club: «Bien, totalmente habituado. Segovia no es muy grande pero tiene buenas conexiones. Estoy a media hora en tren de Madrid. A Valladolid son otros 45 minutos, es ahí donde estudio. Ahora mismo comparto piso con dos compañeros de equipo y me siento muy cómodo en esta nueva aventura».

Palmero llegó como un jugador totalmente nuevo a la Gimnástica, no conocía a nadie del conjunto dirigido por Ramsés Gil. Sin embargo, al joven no le ha costado integrarse: «Al final cuando juegas en Tercera RFEF canaria no conoces a mucha gente de península, estás un poco más limitado. Al venirme aquí, a la hora de competir, conoces mucha más gente. No podría destacar uno en concreto porque todos mis compañeros son buenas personas, pero con los dos capitanes o Manuel, el mediocentro, hago muy buenas migas. El vestuario está unido, existe muy buen rollo y así el día a día se hace mucho más llevadero».

Con el entrenador, Ramsés Gil, la relación es buena: «El míster es una persona cercana. Marca los límites entre un entrenador y jugador, pero nos ayuda en lo que debe». En cuanto a su rendimiento en un equipo que ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en las primeras cuatro jornadas, Palmero se mostró «contento» con los minutos que está disputando pero quiere más. «Estoy teniendo bastante participación. Lo que yo espero de esta temporada es crecer como futbolista, de momento lo que veo aquí me está gustando. Si sigo en forma podría consolidarme con un hueco en el once titular y ayudar al equipo de cara al objetivo».

A título personal: «Quiero adaptarme a la categoría y a partir de ahí, ir creciendo». En el último partido ante el Ourense fue titular y «si te soy sincero no me lo esperaba del todo. Confío en mi trabajo. El míster ve mi implicación. Intenta que todos estemos involucrados con el equipo. Al final busca que cada uno tenga su oportunidad y la aproveche. Tuve la suerte de debutar contra el Amorebieta en el minuto 65, las sensaciones fueron muy buenas».

Cedido en la Gimnástica Segoviana, el sueño de Palmero es volver a vestir de amarillo, algún día en Primera División: «Está claro. Yo quiero salir fuera para crecer y demostrar a mi equipo que estoy preparado para salir ya en Primera División. Ya jugué en Copa del Rey ante el Manacor y salí a comerme el mundo. Estoy muy agradecido por todas las facilidades que se me ha dado, ahora solo tengo ganas de mejorar y aprender más y más. Me gustaría representar al equipo en el que he estado prácticamente toda mi vida. Daría todo por jugar en Primera», aseveró.

A la UD Las Palmas actual, la sigue cada partido: «Veo todos los partidos. Está en una situación difícil pero no tengo dudas de que la puedan revertir. La temporada pasada ya demostraron de lo que son capaces, estoy seguro de que cogerán vuelo. Son muy buenos futbolistas». Además, quiso incidir en que a los canteranos amarillos les va bien en sus distintos periplos: Abbou Bassinga (CD Mirandés), Gabriel Palmero (Gimnástica Segoviana), Ale García (Atlético de Madrid B), Johan Guedes (Celta Fortuna), entre otros, «los chavales marchan bien, no cabe duda que la cantera de la UD es de las mejores de España».