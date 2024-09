Emilio Vega: «He trabajado muy duro todos estos meses»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de septiembre 2024, 12:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Emilio Vega (Las Palmas de Gran Canaria, 2000) es uno de esos jugadores que nunca se rinden, que por muy fea que se ponga la cosa no se bajan de su lema «insistir, persistir y nunca desistir». Y lo ha conseguido. Acumula tres de tres el Arucas, convirtiéndose en colíder de Tercera RFEF canaria, junto al CD Marino con 9 puntos. Vega pasó por las categorías inferiores de la UD Las Palmas y su equipo, el Arucas de Juan Germán Jiménez, se mide este domingo al filial en el Anexo.

Después de un año y medio sin competir por su rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos, el joven grancanario asegura haberse estado preparando como un «jabato« para llegar en las óptimas condiciones a este arranque de liga, en el cual, su equipo va como un tiro. «Me he estado preparando durante todo el año para competir de la mejor manera. Me encuentro bien y muy ilusionado para esta temporada».

Ha jugado todos los minutos como lateral zurdo, una posición en el que Vega no está acostumbrado a jugar: 90 minutos en las tres primeras jornadas: «He trabajado duro para estar dentro del once. Ganarme la confianza del míster ha sido crucial. Después de una lesión tan complicada que deposite su confianza en mí... tengo mucho que agradecerle». Admite que al principio no le ha resultado fácil adaptarse a jugar a pierna cambiada: «Nunca había jugado en el costado zurdo, siempre lo había hecho por derecha, es complicado pero me siento cómodo, lo estoy haciendo bien».

«Mi objetivo es jugarlo todo, jugaré donde el míster decida y ofrecerle mis mejores prestaciones. De extremo también he jugado. No veo rivales en el vestuario, la competencia es sana. Hay muy buen rollo en el vestuario. Con respecto a la eficacia y la portería invicta, Emilio Vega expuso: »Aún no hemos encajado pero eso es trabajo de todo el equipo, no solo de la defensa o el portero. Somos el único equipo que lo ha logrado. Nos apoyamos, todos vamos a una y eso se refleja en el campo«. También, tres goles a favor en tres partidos, la eficacia juega un rol fundamental en el Arucas: »Te firmo ganar la liga venciendo todos los partidos por 1-0«.

Vega incidió en: «Me gustaría batir mi récord de asistencias, más de seis y marcar algún gol. Nuestro objetivo desde el principio es la permanencia, pero es verdad que viendo como está el equipo podemos aspirar a los playoffs. Todos jugamos para eso. No me conformo con menos». Marcado en rojo el partido contra Las Palmas Atlético, «es el rival a batir» pero también por conseguir el 4 de 4. Soy ambicioso, vamos al Anexo a dar la sorpresa«.

En cuanto a la relación con el míster, declaró que «es muy cercano». «Me ha dado la confianza desde que firmé hace ya dos años, desde el primer día me siento como en casa». Por último, quiso incidir en su lesión y en que la fuerza mental es clave para cumplir tus metas: «si le pones ganas y mucho trabajo puedes volver a sentirte jugador».