El Atlético también paga por el racismo del Frente en Europa

Amador Gómez Madrid Jueves, 10 de octubre 2024, 19:57

Después de haber sido sancionado por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) con la clausura de la grada del fondo del sur del Metropolitano durante tres partidos y con una multa de 45.000 euros por el lanzamiento de objetos a Thibaut Courtois durante el derbi de Liga, el Atlético también pagará en Europa por el comportamiento de los ultras del Frente. Solo tres días después de los muy graves incidentes en el Metropolitano del 29 de septiembre, con lanzamiento de mecheros y botellas de agua al portero del Real Madrid, entre otros objetos, los radicales del Frente Atlético se desplazaron a Lisboa para presenciar en el estadio Da Luz el partido contra el Benfica, correspondiente a la segunda jornada de la Champions.

Entre los más de 2.300 aficionados rojiblancos que viajaron a la capital portuguesa se encontraban decenas de ultras y varios de ellos exhibieron simbología nazi y realizaron saludos fascistas. Su comportamiento «racista y/o discriminatorio», según lo ha calificado la UEFA, ha provocado que el organismo europeo haya multado al Atlético con 30.000 euros y le advierta de que, en caso de reincidencia esta temporada, prohibirá la venta de entradas a domicilio en un partido de la máxima competición continental.

El Atlético ya ha expulsado «de manera permanente» a tres socios identificados implicados en los violentos incidentes que se produjeron durante el derbi y que obligaron a que el partido contra el Real Madrid estuviese suspendido durante 17 minutos. Dos de ellos son algunos de los encapuchados a quienes se pudo ver ante las cámaras cuando los capitanes del equipo, Koke y Giménez, se acercaron al fondo sur para pedir calma a los ultras. El club colchonero asegura que continúa colaborando con la Policía en la identificados del resto de agresores, pero el día después de anunciar que recurrirá ante el Comité de Apelación de la FEF por considerar «desproporcionada» la sanción impuesta por Competición, conoció la multa de la UEFA y el aviso de que puede ser más contundente por la actitud de sus seguidores.

Castigo «desmedido»

«Creemos que el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta. El gran perjudicado por todo lo ocurrido es el Atlético de Madrid y su afición y los responsables de ello son los implicados en el lanzamiento de objetos, que son quienes deben ser castigados y no el resto de la afición, que ha demostrado sobradamente su buen comportamiento. Por este motivo, consideramos procedente recurrir dicha sanción ante el Comité de Apelación», defiende el Atlético en referencia a los incidentes de público del derbi.

«La sanción perjudica a un gran número de aficionados que nada tienen que ver con lo acontecido y que mostraron un comportamiento ejemplar», insiste el club que preside Enrique Cerezo.También aplica el Atlético este razonamiento al comportamiento de sus aficionados en Lisboa y estima que, aparte de que no considera justo que el club tenga que hacer frente a una sanción económica, el resto de seguidores no son responsables del comportamiento de unos pocos. En este caso, radicales que continúan mostrando dentro y fuera del Metropolitano simbología nazi y protagonizando actos violentos y racistas. «Creemos que el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta. El gran perjudicado por todo lo ocurrido es el Atlético y su afición», insiste el club.

El comportamiento de los ultras del Frente Atlético durante el derbi ha llevado incluso al Movimiento contra la Intolerancia a acudir a la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que lo ocurrido en el Metropolitano es susceptible de ser investigado, con imputaciones si hubiera responsables de un delito de esta índole. «No solo es una infracción muy grave, sino que presumiblemente podría ser un delito de odio, protagonizado por ultras agrupados, rabiosos, encapuchados y cuando llega el momento ejerciendo la violencia», destaca el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

También critica el dirigente «la indolencia de aquellos que tienen que garantizar la seguridad en todos los ámbitos». «Nuestro club mantiene una política de tolerancia cero contra la violencia, persiguiendo cualquier manifestación de esta índole y aplicando las sanciones previstas en nuestra normativa interna a los implicados. Nuestra colaboración con las autoridades es permanente», insiste el Atlético.