Griezmann se retira de la selección francesa «con el corazón lleno de recuerdos»

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 30 de septiembre 2024, 10:06 | Actualizado 11:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Campeón del mundo en 2018, con 44 goles a sus espaldas y siendo el jugador que más asistencias ha dado a lo largo de la historia de la selección francesa, Antoine Griezmann, a sus 33 años, anunció por sorpresa a través de redes sociales que abandona 'les bleus'. «Con el corazón lleno de recuerdos, cierro este capítulo de mi vida. Gracias por esta magnífica aventura tricolor y hasta pronto», dice el futbolista en un vídeo de cerca de dos minutos de duración publicado en X (antes Twitter).

El talentoso jugador del Atlético de Madrid, máximo goleador histórico del club con 182 goles, hace el anuncio un día después de alcanzar un hito reseñable en su carrera futbolística: llegar a los 500 partidos en Primera División. Unas cifras logradas con la Real Sociedad y Barcelona, además de con los rojiblancos, con quien disputó este domingo un derbi lleno de incidentes ante el Real Madrid. El galo, uno de los jugadores más influyentes del campeonato español, disputó 137 partidos con la selección francesa y fue un hombre clave para Didier Deschamps en el logro del Mundial 2018 así como en el título de la Liga de Naciones en 2021. En categorías inferiores se proclamó campeón de Europa sub-19 en el año 2010. Además, también fue subcampeón en el Mundial 2022 y en la Eurocopa 2016.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Su adiós, pese a que el futbolista había perdido protagonismo después de la Eurocopa, supondrá una dura baja a partir de ahora. En el torneo disputado en Alemania y ganado brillantemente por España, fue suplente en varios partidos y su importancia se fue reduciendo.

A principios de este mes de septiembre ya mandó alguna indirecta al seleccionador, asegurando que los continuos cambios de sistema no le permiten rendir con Francia. «¿Mi mejor posición? Para mí, siempre ha sido en el medio, esa sensación de libertad. Necesito eso para sentirme bien mentalmente. Mi juego depende mucho de mi cabeza y de mi mente. Si estoy contento, todo va bien. Si tengo dudas o preguntas, se me nota enseguida. Es lo que me pasó en la Eurocopa. Necesito tener la cabeza libre, ser feliz y estar en el centro del juego para poder disfrutar yo y los demás», declaró Griezmann tras la derrota de Francia por 1-3 contra Italia en la Liga de Naciones.