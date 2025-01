Ancelotti: «Ha sido un mal partido desde el primer minuto hasta el último»

Daniel Panero Domingo, 12 de enero 2025, 22:09 Comenta Compartir

«Ha sido una mala noche y estamos tristes. Es una decepción, no hay que ocultarlo. Esto es fútbol y a veces se gana y a veces se aprende de la derrota. Tenemos que mirar adelante, no hay más», afirmó Carlo Ancelotti tras la final de la Supercopa contra el Barça. El técnico italiano no puso paños calientes tras el 2-5 que le endosó el equipo azulgrana y aceptó un resultado que se asemejó mucho al que se vio en el Santiago Bernabéu en la Liga.

Y es que el Barcelona fue superior en todo momento y supo encontrarle las costuras a un Real Madrid que se volvió a ver desbordado ante el caudal ofensivo de su rival. «Hemos defendido mal y eso nos ha perjudicado el partido. Eso ha hecho que nos marquen goles de manera sencilla. No hemos defendido bien en campo contrario y tampoco en el bloque bajo», aseguró un Ancelotti más serio de lo habitual. El técnico italiano no quiso señalar de forma individual a ninguno de sus jugadores y tampoco quiso señalar un momento concreto del encuentro. «El partido no ha sido bueno desde el primer minuto hasta el último. Nos quedamos con uno más y no pudimos crear situaciones. Estoy dolido por el partido al completo», señaló.

El mal partido del Real Madrid tuvo su punto fuerte en una primera mitad en la que se marchó con un 1-4 en el marcador y con la sensación de que la herida abierta podía ser incluso mayor. «En el descanso les he dicho que lo primero era intentar jugar al fútbol porque hasta ese momento no habíamos jugado al fútbol. Habíamos pegado balones largos pero esa no era la idea, la idea era jugar y no hemos jugado. Les he dicho que se pueden perder los partidos pero no de la manera que hemos jugado en la primera parte», concluyó al tiempo que aseguró que Mbappé fue «el mejor» de su equipo.