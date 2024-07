Patri Guijarro, la rebelde que vuelve con España para los Juegos: «Estoy feliz de ver cómo cambian las cosas»

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 12 de julio 2024, 11:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Pagó el precio más alto para lograr cambios que aún están por verse en el deporte femenino, y ha dejado por ello de ganar un histórico Mundial y una Liga de Naciones. Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 1998) volvió a una lista de la España femenina tras acercar posturas con la Federación española y está entre las 18 jugadoras que tienen plaza asegurada para los Juegos Olímpicos de París, cita que disputará por primera vez el balompié nacional jugado por mujeres. «Obviamente, tienes ganas, pero ha sido un proceso difícil y duro», afirma, en declaraciones difundidas por los medios de la Federación Española de Fútbol (FEF). La mediocentro del Barça, una de las pocas jugadoras de 'Las 15' que mantenía su pulso de no volver hasta que hubiese un cambio real, asegura que está «muy contenta» y «un poco nerviosa» por esta convocatoria.

A pesar de los cambios producidos en el seno de España tras el éxito del pasado Mundial de Australia, con Jorge Vilda en el banquillo, como en la actual etapa de Montse Tomé al cargo de La Roja, seguía siendo contraria a ser llamada por la campeona del mundo. Tras continuar con su negativa durante toda la temporada y sin aparecer por la selección en cualquiera de los encuentros de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025, la futbolista, una de las mejores del mundo, sí vuelve con España para la cita gala. «Después de tanto tiempo, mi familia y amigos están muy felices y contentos de que todo vuelva a la normalidad. Siempre se agradece y tranquiliza. Todos estamos bastantes contentos», subraya, al tiempo que admite que está «feliz» de comprobar in situ las mejoras y cambios que se han ido dando en la selección gracias a su lucha y también a la de sus compañeras. «Feliz de estar aquí, de ver cómo han cambiado las cosas, de verme otra vez vestida de la selección, con tranquilidad y normalidad. Es para estar contenta», indica la jugadora.

🤗🎁 "Estar aquí es un regalo"



🗣 @Patri8Guijarro, feliz tras su vuelta a la Selección#WEURO2025 | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/R9OYh0hu6o — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 11, 2024

La última vez que la talentosa centrocampista del Barcelona recibió la llamada del combinado nacional fue en aquel turbio mes de septiembre del pasado cuando tras el aterrizaje forzoso de la seleccionadora asturiana la incluyó en una lista con excesivo ruido mediático, generado por aquel beso en los morros no consentido que le dio Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración de la Copa del Mundo. Hace nueve meses se negó a dar su voto de confianza a la regeneración de la Federación Española de Fútbol, y abandonó -junto a Mapi León - la concentración de Olvida después de que el CSD confirmase que no serían sancionadas. Ahí se creó una Comisión Mixta que supone un antes y un después en la FEF.

Su último partido con la selección española, con quien ha jugado 52 partidos, había sido un año atrás, el 6 de septiembre de 2022, cuando el conflicto de 'Las 15 rebeldes' salió a la luz, poniendo patas arriba el fútbol femenino español. Con el paso del tiempo, varias de las internacionales fueron regresando a las convocatorias, entre ellas Jenni Hermoso, Irene Paredes, Ona Batlle, Alexia Putellas y la ganadora del último Balón de Oro Aitana Bonmatí. Todas ellas campeonas del mundo. Más tarde regresarían Laia Aleixandri, Lucía y Leila Ouahabi. «Estar en los Juegos Olímpicos es uno de los mayores logros. Poder participar es un orgullo después de todo lo que he vivido. Después del Mundial, que fue un hito de la selección que no pude vivirlo. Estar aquí para mí ha sido un pequeño gran regalo», sentenció la azulgrana, que muestra con una sonrisa el gran paso que ha dado La Roja rumbo a la normalidad.

Respecto a su papel en el equipo de Montse Tomé, la centrocampista culé ha avanzado que la seleccionadora «ya me ha comunicado que está contenta con el año que he hecho» y, aunque en el combinado nacional actúa más como pivote, «no me pide nada diferente, que sea yo». La seleccionadora de la campeona del mundo de fútbol femenino siempre tuvo la esperanza de contar con ella, y así lo destacó en varias entrevistas realizadas en los últimos meses. En una de ellas comentó que la llegada de Markel Zubizarreta como máximo responsable del fútbol femenino en la Federación, cargo que ha ejercido hasta este mes de julio, podría acercar posturas con las jugadoras. «Eso pasa porque ellas tengan una intención de querer venir. Nosotros siempre hemos valorado su rendimiento. Siempre hemos trabajado mirando lo que están haciendo», desveló la ovetense sobre la reciente ganadora de la Champions League femenina. «Estamos hablando de una jugadora con una mentalidad y una facilidad para aprender que es un lujo para cualquier equipo. Tiene una predisposición a ayudar al equipo bestial», contó el que fuera arquitecto del mejor Barça femenino de la historia sobre la jugadora, campeona de Europa con España sub'17, sub'19 y subcampeona del Mundo Sub'20 en 2018, cita en la que fue la mejor.

La '12' del Barça, que lo ha ganado todo a nivel de clubes con 23 títulos con la entidad blaugrana en las nueve temporadas que lleva en la ciudad Condal, es una gran noticia para la España femenina. Enlace en su posición habitual entre la defensa y el mediocampo, y con un fenomenal disparo, ha sacado este curso de sus botas 9 tantos (cinco en Liga F y otros cuatro en la Champions) así como siete asistencias entre ambos torneos. «Piensa en el equipo absolutamente siempre y por las cualidades como jugadora. Muchas veces puede pasar desapercibida si no estás dentro del campo, pero cuando estás cerca de ella notas si está o no. Es clave, de las mejores del mundo», elogió Alexia Putellas antes de la última final de la Liga de Campeones femenina que disputó su club ante el Lyon en San Mamés.