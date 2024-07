Queriendo o sin querer, Pogacar siempre gana

Jon Rivas Sábado, 20 de julio 2024, 18:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Hasta cuando no quiere, gana Pogacar. Decía en la víspera que iba a dejar hacer, que era un día para que llegase la fuga, y que un simple mortal de las decenas que corren el Tour, tuviese la oportunidad de levantar los brazos en la línea de meta. Alguien que no estuviera tocado por la varita mágica como él, que parece correr por encima de lo divino, y lo humano. Pero queriéndolo o sin querer, es Pogacar el que gana. Sin hacer ni un esfuerzo de más, dejando que los demás negocien la carrera y establezcan sus planes. En el cuartel general del UAE se decretó, por una vez, que reinara la calma; que la fiesta la organizaran otros. Pero ni así.

Porque después del esfuerzo titánico del grupo en fuga, que se fue desmenuzando según iban pasando los kilómetros y los puertos del recorrido castigaban las piernas; tras el indudable compromiso que adquirieron Enric Mas y Richard Carapaz con el espectáculo de intentar jugarse el triunfo en un 'pas de deux', con ataques incesantes entre ellos. Después, también del ritmo frenético que le puso el Soudal, con Mikel Landa destrozando al grupo en la última ascensión para mayor gloria, que no fue, de Remco Evenepoel. Después de todo ello, ganó el de siempre.

Porque al final, los demás corredores le pusieron el triunfo en bandeja. Esta vez no tuvo que bajar al barro para conseguirla, fue una entrega a domicilio, cuando después de los dos ataques de Evenepoel, contraatacó Vingegaard, que había ido a rebufo toda la etapa, y a su rueda, sin ningún esfuerzo, se pegó Pogacar. Y así, con Carapaz un rato aguantando el ritmo, llegaron juntos a los últimos 300 metros. Y el esloveno, que había preferido no intervenir en toda la jornada, despejó las dudas sobre si alguna vez había visto vídeos de Miguel Indurain y había comprendido su mensaje, pero no, él es de otra pasta, así que arrancó sin encontrar respuesta en Vingegaard, y llegó a la meta para conseguir su segunda victoria consecutiva en los Alpes, y como si un chispazo eléctrico hubiera fundido los plomos del Tour, la imagen televisiva se fue a negro. Cinco etapas ya, suma el fenómeno esloveno, y todavía queda la contrarreloj final que, está claro, no será como la de 1989 entre Lemond y Fignon.