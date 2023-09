Volver al inicio Km 20 Ninguno de los dos ciclistas que marchan por delante preocupa especialmente de cara a la clasificación general. El mejor situado es Ander Okamika y el ciclista del equipo Burgos BH se encuentra a 48' 10'' de Lenny Martinez, líder de la clasificación general. Km 16 El Alpecin-Deceuninck es el equipo que ha asumido por el momento la labor de tirar del pelotón y controlar la carrera. Síntoma inequívoco de que apuestan por una tercera victoria de etapa para Kaden Groves en la actual edición de la ronda española. Km 13 La ventaja se ha estabilizado en el entorno de los dos minutos y medio. No tiene demasiados visos de prosperar este movimiento compuesto de solo dos ciclistas en una etapa que los equipos de los sprinters tienen marcada en el calendario. Km 5 José Herrada y Ander Okamika están consiguiendo abrir hueco y cuentan ya con algo más de un minuto de ventaja con respecto a un pelotón que rueda tranquilo y deja hacer de momento a los dos escapados. Km 2 Se producen ya los primeros movimientos en la zona delantera del pelotón y lo intentan dos ciclistas lcoales: José Herrada, de Cofidis, y Ander Okamika, del equipo Burgos BH. Km 1 ARRANCA YA LA ETAPA !!! Km 0 Precisamente Kaden Groves es el máximo favorito para hacerse con la victoria en la etapa de hoy en caso de una resolución al sprint. El piloto oceánico se ha impuesto en las dos llegadas masivas que se han disputado en la presente edición de la ronda española. Km 0 En la clasificación de la regularidad domina con autoridad Kaden Groves. El australiano cuenta con 122 puntos, 60 más que Andrea Vendrame y 70 con respecto a Marc Soler. Km 0 En la etapa de hoy no hay ningún puerto puntuable, por lo que no se registrará cambio alguno en una clasificación de la montaña liderada por Eduardo Sepúlveda con 21 puntos, 11 más que Sepp Kuss y Remco Evenepoel. Km 0 Con 20 años y 51 días, Lenny Martinez se ha convertido en nuevo líder de la clasificación general en la Vuelta a España. Se convierte en el ciclista más joven líder en LaVuelta y segundo más joven en liderar una de las tres Grandes Vueltas por etapas tras Henry Cornet que lo logró en el Tour de Francia de 1904 con 19 años y 344 días. Km 0 La etapa de ayer nos dejó un cambio en el liderato de la clasificación general y el francés Lenny Martínez parte hoy con el jersey rojo. Cuenta con ocho segundos de ventaja con respecto a Sepp Kuss y 51 sobre Marc Soler. Km 0 Después de la excepcional etapa que vivimos ayer con final en el Pico del Buitre, en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, los ciclistas afrontan hoy un recorrido, a priori, más beningno eminentemente llano y con previsible final al sprint. Km 0 Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 7ª etapa de la Vuelta a España con recorrido de 200 kilómetros entre Utiel y Oliva. ¿Preparados? Comenzamos...