Volver al inicio Km 40 Sepp Kuss está cada vez más cerca de constatar su primera victoria en una Gran Vuelta (Tour, Giro y LaVuelta). El americano podría ser el primer ciclista de esta nacionalidad que viste el maillot rojo en Madrid tras Chris Horner, quien lo logró en 2013 a la edad de 41 años y 328 días, siendo además el corredor más veterano en alzarse con la victoria en una edición de LaVuelta. Km 33 Cada vez está más cerca el pelotón del grupo de cuatro escapados compuesto por Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic), Clément Davy (Groupama - FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team) y Michal Schlegel (Caja Rural - Seguros RGA). Tan solo 1 minuto 24 segundos de ventaja y bajando. Km 28 Atraviesan los corredores Villaquejida donde, tras salir del pequeño municipio leonés, enlazarán con un pequeño tramo ascendente antes de un descenso con pequeños picos hacia la villa de Valderas. Km 26 Comienza a reducirse la distancia del grupo de fugados con el pelotón. A pesar de que estos alcanzaron casi los 3 minutos de ventaja, el ritmo fuerte que ha impuesto el equipo Alpecin-Deceunnick al frente del bloque grueso de corredores ha descendido ya la distancia hasta los 2:20. Km 21 El equipo Alpecin-Deceunnick se pone a tirar al frente del pelotón. El bloque del ciclista Kaden Groves (Alpecin-Deceunnick) no quiere sorprensas, a pesar de que el australiano tiene muy encarrilada la victoria en la clasificación por puntos. El ciclista posee 228 puntos, 36 de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Remco Evenepoel. El belga recortó mucha diferencia tras la victoria en la etapa de ayer, pero bajar esa distancia a estas alturas parece algo prácticamente posible, por lo que todo hace indicar que vestirá el maillot verde en Madrid. Km 18 Se consolida la fuga superando los 2 minutos de ventaja sobre el pelotón. Tres ciclistas franceses y un checo forman el grupo que encabeza la carrera entre Bañeza e Íscar. Km 16 Esta es la segunda ocasión en la que una etapa de La Vuelta Ciclista a España comienza desde el municipio de La Bañeza. La vez anterior fue en la etapa 5 en 1989, en un recorrido que tuvo como meta Béjar y cuyo líder en ese momento de la general era el francés Roland Le Clerc, quien no terminaría ganando LaVuelta, con el español Pedro Delgado vistiendo en Madrid el maillot rojo. Km 12 Nuevo intento de Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) y Michael Schlegel (Caja Rural - Seguros RGA) que, acompañados de Clément Davy (Groupama - FDJ) logra finalmente progresar. Más de un minuto de brecha para ellos sobre el pelotón. Km 8 No progresa el intento de fuga de los tres corredores que reingresan al pelotón con el resto de ciclistas. Cerca de completar los primeros 10 kilómetros del recorrido hacia Íscar. Km 7 Pequeño tirón en el pelotón por parte de Paul Lapeira (ACT), Michal Schlegel (CJR) y Mathis le Berre (ARK) que tratan de abrir brecha, con una pequeña ventaja inicial de 10 segundos que parece ir aumentando. Km 3 Esta etapa puede ser la oportunidad perfecta para que los ciclistas más rápidos se atrevan a realizar una fuga y consigan rascar segundos y puntos, con corredores como Juan Molano (UAD), Kaden Groves (ADC), Alberto Dainese (DSM), Edward Theuns (TFS), Marijn Van Den Berg (EFE), Geoffrey Soupe (COF) y Milan Menten (LTD) entre los favoritos para realizar un buen papel en este tipo de superficie de carrera. Km 1 ¡Arranca la 19ª etapa de La Vuelta Ciclista a España! Inicia la carrera que tendrá 177'1 kilómetos por delante, con un primer tramo muy plano hasta el descenso previo a Villaquejida. Unas horas nos separan de conocer al vencedor de la antepenúltima etapa de esta edición Inicia la carrera minutos antes de lo previsto. 177'1 kilómetos por delante para conocer al vencedor de la antepenúltima etapa de esta edición. Km 0 Hay una baja entre los 149 ciclistas que iban a tomar la salida en el día de hoy. Se trata del corredor francés Damien Touzé (Ag2r Citroën) que, según ha comunicado su equipo, ha tenido que abandonar al encontrarse "enfermo". Km 0 Los corredores toman ya la salida neutralizada para la etapa de hoy.Unos 7'5 kilómetros de recorrido antes de que inicie la carrera, fijada para su comienzo sobre las 13:29h. Km 0 Los corredores toman ya la salida no oficial para la etapa de hoy.Unos pocos kilómetros de recorrido antes de que inicie la carrera, fijada para su comienzo sobre las 13:29h. Km 0 En el día de hoy, la 19ª de La Vuelta Ciclista a España 2023 arrancará en el municipio de La Bañeza, en Castilla y León, y concluirá en Íscar por primera vez en la historia, en un recorrido que comprenderán 177,1 kilómetros en un terreno prácticamente llano, con tan solo 998 metros de desnivel, y que contará con un sprint intermedio a 19 kilómetros del final. Km 0 De lleno en la 18ª etapa que transcurrió en el día de ayer, y además de los segundos de ventaja obtenidos por Sepp Kuss al frente de la general, Remco Evenepoel volvió a exhibirse en la montaña, consiguiendo su tercera victoria en LaVuelta 23 imponiéndose en la, hasta ahora inédita, subida a La Cruz de Linares, asegurando prácticamente su victoria en la clasificación de montaña y colocándose a 36 en la clasificación por puntos. Km 0 Primoz Roglic fue el vencedor de la ardua batalla en la escalada Angliru, viéndose capacitado para dar el salto tras una 17ª etapa en la que Kuss flojeó, recuperando segundos en el día de ayer sobre, su también compañero de equipo, Jonas Vingegaard, estableciendo la diferencia en la general en 17 segundos. Km 0 Y es que el corredor esloveno de Jumbo Visma declaró que "hubo una reunión con nuestros directores y nos dijeron que la decisión es que gane Kuss, así que intentaremos llevarlo a cabo. Tengo sentimientos encontrados, peo iremos a por ello", por lo que todo parece indicar que, a pesar de que seguirá las órdenes de equipo, no parecería sentirse conforme con las mismas, cerrándole las opciones al título final y teniendo que ponerse al servicio del americano. Km 0 ¡Bienvenidos a la 19ª etapa de LaVuelta! Tan solo etapas por delante hasta que se cierre el periplo de 23 días de la competición más importante de ciclismo de nuestro país y, sin nada lo evita, todo hace indicar que Sepp Kuss se alzará como el ganador final, aunque esto no haya sentado del todo bien a su compañero de equipo y aspirante con opciones a vestir el maillot rojo el último día, Primoz Roglic.