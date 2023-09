Volver al inicio Km 29 El equipo Jumbo-Visma hará historia copando el podio de esta Vuelta Ciclista a España 2023 gracias al primer puesto de Sepp Kus seguido, respectivamente, de Jonas Vingegaard y Primoz Roglic en los peldaños. Sin embargo, esto no será la primera vez que sucede en una Gran Vuelta, ya que ocurrió en la propia Vuelta en la edición de 1966, cuando el equipo Kas-Kaskol obtuvo los tres primeros lugares con Francisco Gabica, Eusebio Vélez y Carlos Echeverría. Además, el equipo Peugeot también logró la victoria en el Tour de Francia de 1913 con tres corredores ocupando los tres primeros puestos de una general, en la que se impuso el belga Philippe Thys. Km 26 Solo hay ochos equipos que todavía mantienen intacto su bloque de corredores, con ningún abandono en LaVuelta. Estos son los casos de Groupama - FDJ, BORA - hansgrohe, EF Education-EasyPost, Bahrain - Victorious, Lotto Dstny, Lidl - Trek, Burgos-BH y, por supuesto, Jumbo-Visma. Km 22 Superando el pelotón la zona de Entrevías camino de cruzar la M-602 que pasa por Mercamadrid. Sigue el bloque de corredores sin ningún aventajado y ligeramente estirado. Km 20 Hemos tenido 28 abandonos en esta Vuelta Ciclista a España 2023, quedando 148 corredores de los 176 iniciales. En la pasada vuelta, 183 fueron los ciclistas participantes, concluyendo finalmente tan solo 134. Es decir, 21 corredores menos que en esta edición no traspasaron la última línea de meta en la capital española. Km 16 La única lucha pendiente que nos queda en esta Vuelta Ciclista a España 2023 es la clasificación por la regularidad, con Kaden Groves (ADC) ostentando el liderato con 245 puntos, seguido muy de cerca por Remco Evenepoel (SOQ) con 225 puntos. Hoy, en juego, 70 puntos; 20 por el sprint intermedio y 50 por la línea de meta final. Km 13 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) no se marchará sin celebrar en LaVuelta 23. El belga se ha impuesto en la clasificación de montaña de forma incontestable, logrando 135 puntos, a mucha distancia de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), en segundo puesto, con tan solo 51 puntos. Km 10 Ritmo lento en esta etapa llana, con una velocidad promedia de 25,9 km/h. Continúa el avance de los ciclistas por la M-502, alcanzando la rotonda de Arroyo de Meaques. Km 8 Continúa el pelotón unificado que está dejando una gran dosis de imágenes. Primero, con el periplo inicial con los cuatro maillos al frente de la carrera y, después, con el equipo Jumbo-Visma en línea y con Sepp Kuss en el centro, luciendo además, junto al maillot rojo del líder, una equipación especial en color negro. Km 7 El joven ciclista de UAE Team Emirates, Juan Ayuso, de 23 años, se sumará al podio como el ganador de la clasificación del mejor joven de La Vuelta 23. El corredor español aventaja en 4 minutos 42 segundos al belga Cian Uitjdebroeks (Bora-hansgrohe), su inmediato perseguidor. Km 5 Jumbo-Visma se coronará como el primer equipo de ciclismo masculino que lográ imponerse en las tres Grandes Vueltas de la temporada, con Primoz Roglic (ganador del Giro 2023), Jonas Vingegaard (ganador del Tour 2023) y Sepp Kus (ganador de LaVuelta 2023). El conjunto neerlandés recoge los frutos de su gran trabajo conquistando la triple corona. Km 2 Sepp Kuss está camino de conquistar su primera victoria en una Gran Vuelta (Tour, Giro y LaVuelta). El americano podría ser el primer ciclista de esta nacionalidad que celebre con el maillot rojo en Madrid tras Chris Horner, quien lo logró en 2013 a la edad de 41 años y 328 días, siendo además el corredor más veterano en alzarse con la victoria en una edición de LaVuelta. Km 1 ¡Comienza la etapa entre el Hipódromo de la Zarzuela y el centro de Madrid! Cielo nublado pero que agradecen los corredores tras una mañana, y gran parte del mediodía, en el que las lluvias han hecho acto de presencia en la comunidad madrileña. Km 0 ¡Echan los ciclistas a rodar! Ya se ha dado la salida neutralizada desde el Hipódromo de la Zarzuela. ¡En muy poco dará inicio esta última etapa de La Vuelta Ciclista a España 2023! Km 0 Entre los favoritos para capitular esta Vuelta Ciclista a España con la victoria de etapa están Kaden Groves (ADC), Sebastián Molano (UAD), Filippo Ganna (IGD), Marijn Van den Berg (EFE) y Alberto Dainese (DSM), ganador de la última carrera en sprint en la meta en Íscar (19ª etapa). Además, el corredor de UAD Team Emirates, Sebastían Molano, ya sabes lo que es vencer aquí, con el colombiano imponiéndose en 2022. Km 0 La carrera, la más corta de LaVuelta23 sin contar las contrarreloj, tiene un promedio de desnivel de 1170 metros, y contará con un sprint intermedio en la Plaza de Cibeles, cuando los ciclistas pasen por segunda vez por este punto y que marca la meta del circuito. Una etapa diseñada para que los sprinters puedan lucirse en su puesta en escena en Madrid. Km 0 Durante la etapa de hoy, los ciclistas arrancarán en el Hipódromo de la Zarzuela y recorrerán diversos barrios de Madrid antes de adentrarse en el circuito del Paisaje de la Luz, compuesto entre El Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos, la Calle de Alcalá y la Gran Vía, donde darán varias vueltas antes de concluir en la Plaza de Cibeles en la meta final. Km 0 La otra imagen de la 20ª etapa de La Vuelta Ciclista a España nos la dejó el equipo Jumbo-Visma con la entrada de Sepp Kuss, escoltado de Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, en una instantánea icónica con el maillot rojo agarrando a sus compañeros de equipo celebrando, si nada lo impide a última hora, su triunfo, siendo el campeón virtual de LaVuelta. Km 0 Tras una carrera competida, con Remco Evenepoel luchando cada puerto y metido de lleno en esa lucha por el sprint final en la última escapada hacia la meta, no quedándose rezagado tras un primer ataque en la cabeza de carrera a falta de 10 kilómetros, el belga se quedaría con la miel en los labios, viendo cómo el fuerte pedaleo de Wouter Poels (Bahrain-Victorious) se imponía en los metros finales. Km 0 Durante la etapa de ayer pudimos ver una lucha apasionante, en una dura carrera de montaña con la escalada de diez puertos y cuya acción no quiso perderse Remco Evenepoel. El belga fue uno de los protagonistas del día, partiendo en esa fuga inicial con varios miembros de su equipo y un selecto grupo de corredores entre los que figuraban Rui Costa, Carthy, Kämna, Martínez, Bardet, Thomas, García Cortina, Soler, Pelayo, Van Eervelt y Wouter Poels, siendo precisamente este último el que le amargaría el día al belga Km 0 ¡Bienvenidos a la 21ª etapa de LaVuelta! Se despide esta edición de La Vuelta Ciclista a España con el último recorrido, de 101,5 kilómetros, que partirá desde el Hipódromo de la Zarzuela hasta la última línea de meta de la competición, en la Plaza de Cibeles, en una etapa llana que recorrerá el circuito urbano del Paisaje de la Luz, donde conoceremos oficialmente al nuevo ganador.