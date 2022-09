Volver al inicio Km 52 La velocidad media después de la primera hora de la etapa ha sido de 47 km/h, superior a la mejor de las previsiones establecidas por la organización de la carrera, por lo que se confirma que el ritmo está siendo rápido en esta imporante jornada en el devenir de la carrera. Km 50 Se cumplen ya los primeros 50 kilómetros de la etapa y parece que hay fuga. A pesar de los intentos de Quick-Step, el grupo que marcha por delante es muy numeroso y están ya haciendo camino con casi un minuto de ventaja. Km 44 Habrá que ver si se termina de consolidar la fuga porque vemos como Groupama - FDJ se ha unido ahora a Quick-Step en la tarea de persecución. Km 37 Entre los escapados, figuran ciclistas como Richard Carapaz, Marc Soler o Jay Vine, el líder de la clasificación de la montaña. Km 35 Sigue la pelea. Ahora se ha producido un corte en el pelotón y un numeroso grupo de más de 30 ciclistas ha tomado unos metros de ventaja, pero nada definitivo porque el Quick-Step se ha puesto manos a la obra ya para tratar de neutralizar este movimiento. Km 32 Nada. Tampoco ha fructificado el movimiento de Higuita y De Marchi y acaban de ser neutralizados por un pelotón que no está por la labor de permitir la fuga. Km 29 Higuita y De Marchi están consiguiendo ampliar la renta y hay incluso algunos ciclistas que tratan de salir ahora en su persecución. Muy inestable todavía esta estructura de carrera. Km 27 Sergio Higuita marcha en la 19ª plaza de la clasificación general, a 13' 36'' del líder, por lo que tampoco parece factible que el pelotón deje al colombiano con las manos libres. Apenas tienen siete segundos de ventaja los dos fugados. Km 25 Nueva intentona !!! Ahora comandada por Sergio Higuita y Alessandro De Marchi. Km 22 El ritmo es bastante alto en este tramo inicial del recorrido y eso está dificultando que se forme la primera escapada del día, a pesar de que ya se han producido numerosos intentos. Km 18 Además del puerto de Peñas Blancas, única dificultad montañosa de la etapa de hoy, está previsto el paso por el Sprint Especial de Estepona, en el kilómetro 172, justo antes de que se inicie la ascensión final. De este modo, los ciclistas que pugnan por el maillot de la regularidad podrán tratar de cazar algún punto. Km 12 Richard Carapaz, Yevgeniy Fedorov, Mark Padun y Jay Vine yan han sido neutralizados por el pelotón, por lo que los 148 ciclistas que han tomado la salida vuelven a rodar agrupados. Km 8 Los cuatro escapados cuentan con algo más de diez segundos de ventaja con respecto al grupo de los favoritos, pero no parece que desde atrás vayan a dar demasiadas facilidades. Km 6 Se mueve Richard Carapaz en cabeza de carrera. El ciclista de INEOS Grenadiers ha tomado unos metros de ventaja, acompañado por Yevgeniy Fedorov, Mark Padun y Jay Vine, el líder de la clasificación de la montaña. Km 4 Se están produciendo varios intentos por parte de ciclistas que buscan formar parte de la primera escapada del día, pero no se concreta ninguno de momento y el pelotón transita agrupado. Km 2 Tenemos constancia de dos nuevos abandonos y es que el Covid-19 sigue causando estragos en el pelotón. No han tomado la salida ni Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ni Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Máteriaux), ambos tras dar positivo. Km 1 COMIENZA LA 12ª ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA !!! Km 0 Hasta la ascensión final a Peñas Blancas, el recorrido es bastante cómodo para los corredores, propicio para que veamos alguna larga escapada. Veremos... Km 0 Con respecto al ranking de la montaña, Jay Vine cuenta con 40 puntos, 19 más que su compatriota, Robert Stannard. Km 0 En cuanto al resto de clasificaciones, Mads Pedersen continúa dominando el ranking de la regularidad con 184 puntos, 99 sobre Remco Evenepoel y 103 más que Marc Soler. Km 0 La de hoy, con 192.7 kilómetros, es la segunda etapa con mayor extensión en la presente edición de la ronda española, solo superada por la tercera, que tuvo un recorrido de 193 kilómetros con inicio y final en Breda. Km 0 Remco Evenepoel afronta un día más la etapa como líder de la clasificación general con 2' 41'' con respecto a Primoz Roglic y 3' 03'' sobre Enric Mas. Km 0 Tras la etapa de transición en la jornada de ayer, asistimos hoy a un final en un puerto de primera categoría, tremendamente exigente, y que podría hacer que existan variaciones en la clasificación general. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 12ª etapa de la Vuelta a España con recorrido de 192 kilómetros entre Salobreña y Peñas Blancas. ¿Preparados? Comenzamos...