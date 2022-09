Volver al inicio Km 9 La fuga del trío de ciclistas va cogiendo poco a poco consistencia y cuentan ya con algo más de dos minutos de diferencia con respecto a un pelotón que rueda de momento con ritmo tranquilo. Km 4 Los tres ciclistas que marchan ligeramente destacados son Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) y Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Km 2 Como suele ser habiutual, ataques de inicio y hay un grupo de tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja. Habrá que ver si el pelotón consiente esta fuga. Km 1 COMIENZA LA 13ª ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA !!! Km 0 Como ya hemos comentado, no hay puertos puntuables en el recorrido de hoy, mientras que el Sprint Intermedio está ubicado en la localidad de Espejo, en el kilómetro 153. Km 0 En cuanto a la clasificación de la montaña, Jay Vine viste el maillot de lunares azules que le acredita como líder con 41 puntos, 19 más que su compatriota Robert Stannard. Km 0 En cuanto al resto de las clasificaciones, Mads Pedersen ocupa el liderato en el ranking de la regularidad con 184 puntos, 88 más que Marc Soler y 97 sobre Samuele Battistella. Km 0 Hay una importante novedad en la previa de la etapa y es que Juan Ayuso, una de las perlas del ciclismo español y clasificado en la 5ª posición de la general, ha dado positivo en el test de Covid-19. Sin embargo, teniendo en cuenta que se muestra asintomático y que su nivel de infección es muy bajo, puede continuar en la carrera. Km 0 La etapa de ayer, con final en el puerto de Peñas Blancas, de primera categoría, no dejó grandes cambios en una clasificación general en la que el belga Remco Evenepoel continñua portando el maillot de líder con 2' 41'' con respecto a Primoz Roglic y 3' 03'' sobre Enric Mas. Km 0 De hecho, los diez últimos kilómetros pican constantemente hacia arriba y el último del trazado se desarrolla con rampas constantes del 4%, por lo que no será fácil para los sprinters puros poder aguantar tal desnivel. Km 0 Hoy no hay ningún puerto puntuable, pero el recorrido de la etapa está lejos de ser plano, con un continuo sube y baja y recorrido ascendente en los últimos kilómetros, lo que podría complicar enormemente una posible llegada al sprint. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 13ª etapa de la Vuelta a España con recorrido de 168 kilómetros entre Ronda y Montilla. ¿Preparados? Comenzamos...