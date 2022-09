Volver al inicio Km 46 La velocidad media en la primera hora de carrera ha sido bastante alta, 49.2 km/h. La fuga sigue sin formarse, el pelotón no lo permite. Km 44 Sigue sin haber una fuga establecida en esta etapa, Esteban Chaves y Mark Padun intentan ahora dar caza a De Gendt, Fedorov y Stannard. Km 41 Yevgeniy Fedorov llega a la altura de Thomas de Gendt y Robert Stannard pero su ventaja sobre el grupo sigue siendo muy pequeña, apenas 15 segundos. Km 34 Vuelve a atacar Thomas de Gendt y rueda junto con Robert Stannard con una ligera ventaja sobre el grupo. Km 32 El pelotón tampoco parece dispuesto a dejar que De Gendt y Sütterlin se marchen en solitario. Km 28 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) y Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) han conseguido abrir una pequeña brecha con el grupo. Km 25 Primeros 25 kilómetros recorridos, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) y Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) ruedan en cabeza con unos pocos segundos sobre el grupo. Km 20 Algunos corredores se han quedado descolgados en un grupo que rueda por detrás del pelotón. Km 14 El grupo neutraliza también a los cinco corredores que trataban de escaparse. Km 12 Tampoco prospera el intento anterior pero siguen atacando. Ahora son Gino Mäder, Fred Wright, Bryan Coquard, Davide Villella y Lukasz Owsian. Km 9 Vincenzo Nibali y Jay Vine atacan para tratar de marcharse del grupo en el que se están produciendo algunos cortes. Km 7 El pelotón aprieta y no permite la fuga, todos unidos. Km 4 Hugh Carthy y Robert Stannard salen ahora del pelotón para tratar de unirse a Nibali. Km 1 Ataques ya en los primeros kilómetros de la etapa, lo intenta Vicenzo Nibali. Km 0 Se ha dado ya la salida neutralizada y hoy no hay bajas, la han tomado los 146 corredores que terminaron la etapa de ayer. Km 0 La llegada es en alto, en la Sierra de la Pandera, de 1ª categoría. Km 0 En el kilómetro 127.2 pasarán por Jaén donde está situado el sprint intermedio para subir a continuación el Puerto de los Villares, de 2ª categoría. Km 0 La etapa de hoy tiene dos partes diferenciadas, la primera con un perfil poco exigente y la segunda con constantes subidas. En el kilómetro 107 coronarán el primer puerto puntuable del día, Sierra de Siete Pilillas, de 3ª categoría. Km 0 El día de ayer nos dejó la victoria de Mads Pedersen en Montilla. En la general sigue mandando Evenepoel con dos minutos y 41 segundos sobre Roglic y tres minutos y tres segundos sobre Enric Mas. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta 14ª etapa de La Vuelta 2022. Hoy los corredores tomarán la salida en Montoro y recorrerán 160.3 kilómetros hasta la Sierra de la Pandera.