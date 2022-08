Volver al inicio Km 33 ¡APRIETAN LOS FUGADOS! ¡Aumentan el ritmo ed velocidad y abren ya una brecha de dos minutos! Km 30 DATO. Remco Evenepoel es el primer ciclista líder de la clasificación general con menos de 23 años desde que Janez Brajkovic lo lograra en la edición de 2006. Km 29 Los seis fugados siguen peleando contra viento y marea para mantenerse en la cabeza delante de un pelotón que no se separa demasiado. No supera nunca la diferencia el minuto de tiempo. Km 20 Con 20 kilómetros recorridos, todo sigue igual. Ahora Azparren quiere atrapar a los fugados, que no se alejan demasiado del pelotón y están a poco más de 30 segundos del grupo principal. Km 13 El intento de fuga de Lutsenko y Van den Berg se ve totalmente frustrado y acaban engullidos por el pelotón. Ahora son otros seis corredores quienes lo intentan sin pillar mucha ventaja: Battistella, Fred Wright, Jesús Herrada, OmerGoldstein, Harry Sweeny y Jimmy Janssens. Km 6 Julius van den Berg también se separa del pelotón para tratar de unirse a Lutsenko, que no está a más de cinco segundos del grupo. La escapada no acaba de conformarse. Km 4 Tras los primeros kilómetros con el pelotón unido, el ciclista de Astana, Alexey Lutsenko, es el primer valiente que se intenta abrir hueco. Km 0 ¡COMIENZA LA ETAPA! Km 0 Ya se encuentran los corredores cerca del KM 0. ¡Esto está a punto de comenzar! Km 0 ¡Ya ruedan los 176 ciclistas por Camargo! ¡Ya tiene lugar la salida neutralizada de esta etapa! Km 0 Tras la etapa de hoy, La Vuelta de España se despide de Cantabria para dar entrada a Castilla y León, donde veremos también mucha emoción. Km 0 Es la primera vez que una etapa de La Vuelta a España comienza en Camargo y es la primera vez que va a ver un final en Cistierna. Km 0 Por equipos, UAE lidera la clasificación con muy poca diferencia con Bahrain e Ineos. Movistar presiona para intentar hacer un mejor papel en su país. Km 0 Remco Evenepoel también lidera la clasificación de jóvenes, pero el belga cede el maillot blanco a Juan Ayuso Pesquera con Pavel Sivakov y Carlos Rodríguez Cano cerca del flamenco y del español. Km 0 El polaco Victor Langellotti, de Burgos-BH, es quien porta el maillot de lunares con 13 puntos. Hoy, lo más seguro, es que el maillot cambie de dueño con el primera categoría que hay por delante. Km 0 El ciclista de Bora - Hansgrohe, Sam Bennett es quien parte con el maillot verde con Mads Pedersen a la caza tras solo nueve puntos de diferencia entre ambos. Km 0 Remco Evenepoel viste de rojo en el día de hoy, siendo el sexto ciclista diferente que lidera la clasificación general tras las seis etapas ya disputadas. Km 0 Con un sprint intermedio entre la cima y el final de etapa en Cistierna, nos esperan 190 kilómetros de emoción en el día de hoy. Km 0 Hoy tenemos por delante una etapa de media montaña idónea para los escapados. Solo un puerto que subir: el Puerto de San Glorio, con casi 23 kilómetros de ascenso. Km 0 ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a otra etapa de La Vuelta a España! ¡Ya es la séptima de la edición de 2022!