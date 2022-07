Volver al inicio Km 55 Hay un grupo de diez ciclistas que ha conseguido tomar unos metros de ventaja, pero apenas tienen 15 segundos de diferencia con respecto a sus perseguidores y esta fuga está muy lejos aún de consolidarse. Km 53 52,5 kilómetros se han completado en la primera hora de la etapa. Tremenda la batalla que se está librando en este tramo inicial del recorrido de más extensión en la actual edición de la Grande Boucle. Km 46 Los ciclistas están muy cerca de completar la primera hora de la etapa. No se ha formzado todavía la escapada de la jornada tras múltiples intentos, pero lo que es seguro es que la velocidad media estará por encima de los 50 kilómetros por hora. Km 42 No hay tregua. Ahora el que lo intenta es Magnus Cort, el líder de la clasificación de la montaña, pero necesitará que alguien le de continuidad a ese ataque. Km 39 Sigue Wout Van Aert moviendo la carrera, empeñado en formar parte de la escapada del día. Km 36 Taco van der Hoorn, Toms Skujins y Benoît Cosnefroy han sido capturados por el grupo de los favoritos, por lo que pone punto y final a esta aventura. Km 31 Parece que Jonathan Castroviejo ha sufrido un pinchazo, pero no parece que el ciclista español de Ineos tenga especiales dificultades para reintegrarse al pelotón. Km 27 Tim Wellens y Amund Jansen han sido capturados por el pelotón y el trío de ciclistas que marchan en cabeza ven como solo cuentan con apenas 30 segundos de ventaja en estos momentos. Sigue la pelea en el grupo de los favoritos y nadie da su brazo a torcer. Km 21 Ahora sí. Se atisba cierto parón en el pelotón y por detrás marchan destacados Tim Wellens y Amund Jansen. Habrá que ver si consiguen enlazar con los tres ciclistas que marchan por delante. Km 18 Siguen por delante Taco Van Der Hoorn, Mads Pedersen y Benoit Cosnefroy, pero la verdad es que apenas están consiguiendo ampliar la ventaja y apenas cuentan con 15 segundos de diferencia con respecto al pelotón. Km 15 Atacan Taco Van Der Hoorn, Mads Pedersen y Benoit Cosnefroy. Los tres han conseguido tomar unos metros de ventaja, pero ahora es el propio Wout Van Aert el que rira del grupo principal. No es nada habitual ver al maillot amarillo enfrascado en este tipo de tareas, pero el belga está muy interesado en formar parte de alguno de los cortes que se formen. Km 12 Enorme la batalla en este tramo inicial de la etapa y ojo que se está produciendo un corte ahora mismo en la zona delantera del pelotón. La velocidad es altísima. Km 5 Se encarama también Wout Van Aert a las primeras posiciones del pelotón y es que no es descartable que el ciclista belga, actual maillot amarillo del Tour de Francia, tenga intención de formar parte de la escapada del día. Km 4 Se suceden los ataques, pero el ritmo es alto y de momento ninguno de ellos está fraguando. Km 2 Afortunadamente parece que sin consecuencias, Turgis conecta rápidamente con el pelotón. Km 2 Caída de Anthony Turgis !!! Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Salida lanzada y ataques de inicio. Km 0 Magnus Cort, por su parte, ostenta el liderato en la clasificación de la montaña tras sumar 11 de las 12 puntos que se han repartido hasta el momento en la actual edición de la Grande Boucle. Km 0 Wout Van Aert ocupa también la primera plaza de la clasificación de la regularidad con 178 puntos, 52 más que Fabio Jakobsen y 92 con respecto a Magnus Cort y Peter Sagan. Hoy, además de en la recta de meta, se repartirán puntos en el Sprint Intermedio ubicado en Carignan, en el kilómetro 145. Km 0 En cuanto a las clasificaciones, Wout Van Aert afronta una jornada más con el jersey amarillo. El ciclista belga aguantó bien en la complicada etapa de ayer y cuenta con 13 segundos de ventaja con respecto a Neilson Powless y 14 sobre Edvald Boasson Hagen. Tadej Pogacar, el gran favorito para alzarse con el triunfo final, figura en la cuarta plaza a 19 segundos del líder. Km 0 Hay previstas tres cotas puntuables en esta 6ª etapa, dos de tercera categoría y otra más, de cuarta. La primera es la Côte des Mazures en el kilómetro 87. Posteriormente, la Côte de Montigny-sur-Chiers, en el punto kilométrico 205 y, por último, la Côte de Pulventeux, cuya cima se sitúa a solo cinco kilómetros de la recta de meta. Km 0 Esta 6ª jornada del Tour de Francia no parece una etapa especialmente propicia para los sprinters, puesto que el tramo final es durísimo, con tres cotas en los diez últimos kilómetros que eliminarán previsiblemente la opción de que los velocistas puedan participar en la llegada con plenas garantías, incluyendo los dos últimos kilómetros a un desnivel medio del 5,4% y rampas que llegan a ser del 9% Km 0 Asistimos a la etapa de mayor extensión en la presente edición de la ronda francesa en un recorrido rompepiernas y, aunque solo hay tres cotas puntuables, será un continuo sube y baja para los ciclistas. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 6ª etapa del Tour de Francia con recorrido de 2019 kilómetros entre Binche y Longwy. ¿Preparados? Comenzamos...