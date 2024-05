Volver al inicio Km 17 Hay un grupo ahora de tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja, pero la renta es muy exigüa y por detrás ya se están organizando para abortar también este intento. Km 14 La zona delantera del pelotón es una zona de batalla con continuos ataques y contraataques. La carrera marcha nerviosa a la espera de que se forme la escapada del día. Km 7 Ataque ahora de Martin Marcellusi. Parece que va a costar bastante que se forme la fuga porque hay muchos intereses hoy por parte de los equipos en meter representantes en esa posible escapada y hay muchos implicados en la pelea. Km 4 Se están sucediendo los intentos por parte de varios corredores, pero el ritmo es muy alto en este tramo inicial de la etapa y de momento no termina de cuajar la primera escapada del día. Km 3 Lo está intentando Andrea Piccolo, pero el italiano no termina de poder irse en solitario. Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Y ataques ya para empezar... Km 0 Tenemos constancia de cuatro ciclistas que han abandonado la carrera y no tomarán ya la salida en la jornada de hoy. Se trata de Florian Lipowitz, Riley Pickrell, Nadav Raisberg y Michael Woods. Km 0 La clasificación de montaña es dominada por Tadej Pogacar con 51 puntos, 19 más que Lilian Calmenaje. Km 0 En cuanto al ranking de la regularidad, Jonathan Milan cuenta con 134 puntos, 45 más que Tim Merlier y 54 con respecto a Kaden Groves. Km 0 Tadej Pogacar parte una jornada más como líder de la clasificación general, con 46 segundos de diferencia con respecto a Geraint Thomas y 47 con respecto a Daniel Martínez. Km 0 Aunque solo hay dos pequeñas cotas puntuables de cuarta categoría, lo cierto es que el recorrido dista mucho de ser llano. Además de los tramos de sterrato, las subidas y bajadas serán una constante en la segunda mitad de la etapa y hoy la llegada al sprint no está ni mucho menos asegurada. Km 0 Etapa hoy en la que se pueden vivir momentos de gran tensión, puesto que llega a la carrera los temidos tramos de sterrato, carreteras sin asfaltar que pueden ser una pesadilla para los ciclistas y en los que se podría romper el pelotón. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 6ª etapa del Giro de Italia con recorrido de 180 kilómetros entre Viareggio y Rapolano Terme- ¿Preparados? Comenzamos...