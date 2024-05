Volver al inicio Km 25 La ventaja de Andrea Pietrobon, Manuele Tarozzi y Alessandro Tonelli cae por debajo de los tres minutos y lo cierto es que lo lo van a tener francamente complicado y ven como se reduce claramente la diferencia a poco que el pelotón ha incrementado el ritmo. Km 21 Ya trabaja el equipo Soudal Quick-Step a pleno rendimiento en la zona delantera del pelotón, con el objetivo de establecer tareas de control. Con Tim Merlier en sus filas, se trata de uno de los equipos con más interés en que se produzca una resolución al sprint. Km 18 La ventaja de los tres ciclistas que marcha por delante se ha estabilizado en el entorno de los tres minutos, síntoma de que en el pelotón se ha comenzado a acelerar el ritmo. Km 14 DATO. Jonathan Milan podría ser el primer ciclista que consiga tres victorias de etapa este año en el Giro de Italia, algo que no consigue ningún ciclista desde Arnaud Démare en 2022 (tres). Km 11 Sigue creciendo la ventaja de los tres escapados. Poca reacción de momento en el grupo de los favoritos y eso propicia que los ciclistas que marchen por delante consigan aumentar la renta en este tramo inicial del recorrido. Km 8 Ritmo muy lento en el pelotón. No preocupa nada la fuga y parece que se lo quieren tomar con calma hoy teniendo en cuenta el cansancio acumulado y las dos trascendentales etapas que tienen por delante este fin de semana: la crono de mañana y la jornada de alta montaña del domingo. Km 5 Dos de los tres ciclistas en la fuga pertenecen al equipo VF Group Bardiani. El otro, Andrea Pietrobon, es ciclista del Team Polti-Kometa, una de las formaciones más activas en las escapadas en la presente edición de la ronda italiana. Km 3 Los tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja han sido Andrea Pietrobon, Manuele Tarozzi y Alessandro Tonelli. Km 2 Hay tres corredores que han conseguido tomar unos metros de ventaja y lo cierto es que el pelotón ha reaccionado, síntoma de que consienten de momento este movimiento. Km 1 SALIDA OFICIAL DE LA 14ª ETAPA DEL GIRO DE ITALIA 2024 !!! Km 0 También hay otros sprinters destacados compitiendo este año en la Corsa Rosa, caso de un Caleb Ewan que hoy aspira a conseguir su primera victoria. Km 0 Jonathan Milan y Tim Merlier parten como los dos grandes favoritos para adjudicarse el triunfo de etapa hoy. De hecho, ambos se han repartido las victorias en las tres etapas que se han resuelto al sprint en la presente edición del Giro de Italia. El belga se llevó el triunfo en la primera, mientras que Milan se ha impuesto en las dos últimas. Km 0 El ranking de la montaña está liderado por Tadej Pogacar con 104 puntos, 45 más que Simon Geschke. Hoy, como comentábamos, no hay ningún puerto previsto en el recorrido, por lo que no se reparten puntos valederos para esta clasificación. Km 0 En cuanto a la clasificación de la regularidad, Jonatahn Milan cuenta con 229 puntos, 63 más que Kaden Groves y 137 sobre Tim Merlier. Km 0 De esta forma, Tadej Pogacar parte una jornada más con la maglia rosa que le acredita como líder de la clasificación general. El esloveno cuenta con 2' 40'' de ventaja con respecto a Daniel Martínez y 2' 56'' en relación a Geraint Thomas. Km 0 La jornada de ayer nos dejó la épica victoria de Julian Alaphilippe tras culminar en solitario una larga escapada, aunque fue intrascendente de cara a la clasificación general. Km 0 Hoy, de hecho, no hay un solo puerto puntuable, lo que da buena cuenta del tipo de etapa que tenemos hoy por delante. Km 0 Etapa marcada hoy en rojo por los velocistas, puesto que tienen una gran oportunidad para sumar una victoria con un terreno completamente llano y una previsible llegada masiva al sprint. Km 0 Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 14ª etapa del Giro de Italia con recorrido de 179 kilómetros entre Riccione y Cento. ¿Preparados? Comenzamos...