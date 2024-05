Volver al inicio Km 51 Ninguno de los cuatro ciclistas escapados preocupa especialmente de cara a la clasificación general. El mejor situado es Mico Maestri, pero se encuentra a 1h 04' 41'' de Tadej Pogacar, la actual maglia rosa en la presente edición de la ronda italiana. Km 47 Fuga de cuatro ciclistas y ojo porque esta podría ser la buena. Se atisba cierto parón en estos momentos en el pelotón, síntoma de que podrían haber dado su brazo a torcer. Km 45 El primer tramo de la etapa es enimentemente llano. La cima del primer puerto puntuable del día se sitúa en el kilómetro 93, aunque como hemos comentado es una cota de cuarta categoría, al igual que las otras tres previstas en el recorrido. Km 41 Se cumplen ya los primeros 40 kilómetros de la etapa y se sigue sin formar la escapada del día. Eso sí, se siguen sucediendo los ataques y movimientos en la zona delantera del pelotón. Km 34 Enzo Palen, Roel van Sintmaartensdijk y Matteo Trentin han sido neutralizados por el grupo de los favoritos, por lo que no ha fraguado este primer intento de escapada de la jornada. Km 30 El trío de ciclistas que marchan en cabeza de carrera están perdiendo gran parte de la ventaja que tenían y podrían terminar siendo capturados por el pelotón. Km 26 El grupo que ha saltado por detrás está compuesto por siete corredores, liderados por un Filippo Ganna que lleva el mando de las operaciones. Km 22 El ritmo es muy alto en este tramo inicial del recorrido y eso está impidiendo que los tres escapados puedan conseguir una renta consistente. De hecho, ahora hay un numeroso grupo de ciclistas que se ha formado por detrás y podrían enlazar con ellos. Km 19 Se consolida poco a poco la fuga y ninguno de los ataques que se están produciendo por detrás termina de concretarse. Cierto es que una escapada de solo tres corredores lo va a tener prácticamente imposible para poder alcanzar en solitario la recta de meta. Km 14 Siguen los intentos en la zona delantera del pelotón y es que hay equipos que están tratando desesperadamente de meter a algún representante en esta primera fuga de la jornada. Km 8 Matteo Trentin, Roel van Sintmaartensdijk y Enzo Paleni han conseguido tomar unos metros de ventaja, pero de momento su diferencia es bastante precaria son menos de diez segundos de ventaja con respecto al pelotón. Km 5 Matteo Trentin ha conseguido tomar unos metros de ventaja y atención porque ha arrastrados a otros dos ciclistas en ese movimiento, aunque el pelotón transita muy estirado y no parece dispuesto a permitir esta fuga. Km 3 Se están produciendo ya las primeras escaramuzas entre aquellos ciclistas que buscan formar parte de la escapada del día. Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Km 0 En el ranking de la montaña no se prevén grandes movimientos en las dos próximas etapas, con Tadej Pogacar ocupando la primera plaza con 104 puntos, 45 más que Simon Geschke y 19 con respecto a Valentin Paret-Peintre. Km 0 En cuanto a la clasificación de la regularidad, Jonathan Milan reforzó su liderato con la victoria de ayer. El italiano cuenta con 229 puntos, 63 más que Kaden Groves. Km 0 Tenemos constancia de un abandono y es precisamente uno de los ciclistas con opciones a la victoria al sprint el que no toma la salida. Se trata de Fabio Jakobsen, del Team dsm-firmenich PostNL. Km 0 La etapa de ayer no nos dejó cambios sustanciales en una clasificación general que continúa siendo dominada con puño de hierro por Tadej Pogacar. El esloveno cuenta con 2' 40'' de ventaja sobre Daniel Martínez y 2' 56'' en relación con Geraint Thomas. Km 0 El recorrido es algo accidentado, con cuarto cotas de cuarta categoría, pero en principio debe ser una etapa facilmente controlable por los equipos de los sprinters. Km 0 Tras la etapa de ayer que se resolvió al sprint, con victoria de Jonathan Milan en la recta de meta, hoy los velocistas podrían tener una nueva oportunidad de disputar el triunfo. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 12ª etapa del Giro de Italia, con recorrido de 193 kilómetros entre Martinsicuro y Fano. ¿Preparados? Comenzamos...