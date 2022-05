Volver al inicio Km 47 Como siga apretando el Alpecin Fenix, el pelotón va a terminar por neutralizar a los tres ciclistas escapados mucho antes de lo previsto. Habrá que ver si echan el freno o están decididos a terminar rápidamente con esta fuga. Km 39 Ni Mattia Bais, ni Filippo Tagliani, ni Samuele Rivi, los tres ciclistas que marchan por delante han logrado ninguna victoria hasta el momento en el marco de las carreras que componen el UCI Pro Tour. Hoy, obviamente, lo tendrán casi imposible para llegar en solitario a la recta de meta en Balatonfüred. Km 36 Se nota el trabajo de Alpecin Fenix en la zona delantera del pelotón y la diferencia del trío de corredores que marchan destacados desde el inicio de la etapa se sitúa a duras penas por encima de los tres minutos. Km 33 En la zona delantera del pelotón el Alpecin Fenix se ha puesto manos a la obra y la formación del líder, Mathieu Van Der Poel, está decidida a llevar controlada la carrera. Km 30 El acelerón que se ha visto hace unos minutos en el pelotón ha provocado que la ventaja de los tres ciclistas escapados haya caído de los cinco minutos y ahora administran un colchón ligeramente superior a los cuatro minutos. Km 21 Tenemos constancia de un abandono. Se trata del ciclista de Bahrain Victorious, Jan Tratnik. Km 17 Se atisba ahora un ritmo ligeramente superior en el pelotón. Incluso se ha producido un pequeño conato de corte que no ha ido a mayores finalmente. Pero esto seguro que provoca que la diferencia de los escapados deje de crecer de forma tan descontrolada. Km 13 No se atisba reacción alguna en el pelotón y eso provoca que la diferencia de los tres ciclistas escapados continúa creciendo sin control. Km 9 Como era previsible, la diferencia de los tres ciclistas que marchan por delante, va creciendo y están muy cerca ya de superar los tres minutos sobre un pelotón que se lo está tomando con bastante calma hasta el momento. Km 4 Apenas se ha producido reacción alguna en el pelotón tras el movimiento de los tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja. Es probable que consigan hacer que su ventaja crezca rápidamente en este primer tramo de la etapa. Km 2 Los tres ciclistas escapados son Filippo Tagliani y Mattia Bais, como en la larga fuga de la primera etapa. Hoy llevan a un compañero, Samuele Rivi, del equipo EOLO Kometa. Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Y, como es habitual, ya se producen los primeros ataques. Hay un grupo de tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja, entre ellos, como no, dos ciclistas del Drone Hopper - Androni. Km 0 Biniam Ghirmay parte como líder de la clasificación de la regularidad, mientras que Rick Zabel porta el maillot de 'rey de la montaña' en la presente edición de la Corsa Rosa. Km 0 El trazado de la etapa de hoy es eminentemente llano y solo hay una cota de cuarta categoría, cuya cima se ubica en el kilómetro 188, a apenas 12 de la recta de meta. En ese punto, los equipos de los sprinters deben estar atentos para que no se les descontrole la etapa. Km 0 Así las cosas, Mathieu Van Der Poel cuenta con 11 segundos de diferencia con respecto a Simon Yates y 16 sobre Tom Dumoulin, por lo que todo indica que llegará a Italia conservando el maillot de líder. Km 0 La crono de ayer, la primera de las que se disputarán este año en la ronda italiana, nos dejó la victoria de Simon Yates, aunque con solo tres segundos de diferencia con respecto a un Mathieu Van Der Poel que sigue conservando la Maglia Rosa que conquistó tras su triunfo en la primera etapa. Km 0 La de hoy se puede catalogar como etapa de transición y la primera gran oportunidad para que los sprinters puros sumen su primera victoria de etapa. Los Mark Cavendish, Caleb Ewan, Arnaud Demare o Giacomo Nozzolo, entre otros, tendrán esta fecha señalada en rojo en el calendario y no es probable que dejen pasar la oportunidad. Km 0 Hoy finaliza este periplo de tres etapas por Hungría, país que ha servido como escenario en el inicio de la presente edición de la Corsa Rosa. Mañana, aprovechando una jornada de descanso, la caravana se trasladará hasta Sicilia para arrancar ya el martes la cuarta etapa en territorio italiano. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la tercera etapa del Giro de Italia, con recorrido de 201 kilómetros entre Kaposvár y Balatonfüred. ¿Preparados? Comenzamos...