Tobey: «Quería jugar en un buen equipo para renovar mi confianza y mis sensaciones en la cancha»

Una pieza capital para el juego interior del Dreamland Gran Canaria 2024-2025. Experiencia, talento, amenaza exterior y recursos en la pintura para crecer y creer con cotas mayores en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup.

El pívot norteamericano con pasaporte esloveno Mike Tobey (Monroe, Nueva York, Estados Unidos, 10 de octubre de 1994) aterrizó en la tarde de este martes en la isla para comenzar la cuenta atrás para descorchar la pretemporada del combinado que entrenará Jaka Lakovic por tercera campaña consecutiva.

«Estoy súper contento por llegar aquí, tengo muchas ganas de empezar la temporada. Para mí las Islas Canarias son mi casa, así que tengo muchas ganas de estar aquí. Creo que tenemos un súper equipo y ojalá podamos hacer buenas cosas esta temporada», argumentó el exjugador del Valencia Basket (2016-2017 y 2018-2022), del La Laguna Tenerife (2017-2018) y del Barça (2022-2023) en declaraciones facilitadas por el Departamento de Comunicación de la entidad claretiana, mostrando su ambición y deseo por volver a competir en la Liga Endesa.

Tobey, de 29 años y 2,13 metros de altura, procede del Estrella Roja serbio, donde promedió 8,8 puntos, 5,1 rebotes y 11,3 créditos de valoración en los 17 minutos que disputó de media en 26 compromisos en la edición 2023-2024 de la Liga Adriática, mientras que en la Euroliga firmó 3,7 puntos, 2,3 rebotes y 2,8 de valoración en los 11 minutos que jugó de media en 30 envites.

«Un objetivo en este verano era poder volver a España, quería jugar en España. Jugar en un buen equipo para renovar mi confianza y mis sensaciones en la cancha. Cuando hablé con el club fue fácil. Estoy familiarizado con el club por mis muchos años en España. Estoy súper contento», dijo.

El interior neoyorquino, quien conquistó la Copa Intercontinental 2017-2018 con el La Laguna Tenerife, la EuroCup 2018-2019 y la Liga Endesa 2016-2017 con el Valencia Basket y la Liga Endesa 2022-2023 con el Barça, destacó que «durante mis años en la selección de Eslovenia he hablado con Lakovic. Me gusta cómo juegan sus equipos. Su estilo me viene bien y conoce el mío también».

Tobey formará parte de un grupo en el que ya están Andrew Albicy, Carlos Alocén, Jovan Kljajic, Caleb Homesley, Miquel Salvó, Nicolás Brussino, John Shurna, Pierre Pelos, George Conditt IV y Jakub Urbaniak, quedando solo el anuncio oficial del fichaje de Joe Thomasson para cerrar el plantel 2024-2025 del Dreamland Gran Canaria.

