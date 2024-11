Savané: «Este club nació en el Claret, pero es de todos los grancanarios»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de noviembre 2024, 22:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, declaró este lunes en el cóctel tradicional de Navidad con los representantes políticos, patrocinadores y medios de comunicación que «es un momento muy especial para reunir a todas las personas que apoyan al club y lo hacen posible, a los patrocinadores tanto por la parte privada como por la pública, al Cabildo de Gran Canaria y a todos los colaboradores. Hemos conseguido que se vea el apoyo del que goza el club».

«Todas las empresas llevan muchos años apoyando al club y siempre estamos trabajando para que se sumen más. Esas empresas son nuestro mejor portavoz. Ellos son empresas con ánimo de lucro, tenemos que trabajar para que saquen un retorno a su inversión y nos consta que está siendo así», valoró el dirigente senegalés ante los medios de comunicación en el parqué del Gran Canaria Arena.

Cuestionado por el balance del año 2024 y lo que esperan en 2025 con la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena, Savané apuntó que «desde luego, el balance es positivo a nivel de club. Siempre tenemos la ambición de ir a más, pero es importante valorar lo que se tiene en esta vida porque se nos puede escapar muy rápidamente. La Copa del Rey está a la vuelta de la esquina e ilusiona muchísimo. Están a punto de salir las entradas y será una gozada».

«Hay varias empresas que vamos a anunciar en las próximas semanas. Kalise nos hace una ilusión muy especial»

«Si hacemos balance después de este primer tercio, tiene que ser muy positivo a nivel de resultados, pero esto no quita la ambición de la lectura interna que hacemos. No hay nada que esconder y hay mucho trabajo por hacer aún. No hay nunca una garantía de alcanzar tu potencial máximo, pero sí está la obligación de seguir trabajando cada día para dar esos pasos, y en eso está Jaka Lakovic y el equipo», agregó.

Sobre el aumento de las empresas en la entidad insular y el crecimiento de espectadores en cada encuentro en el recinto de Siete Palmas, el dirigente claretiano aseguró que «estas dos cosas van de la mano. Las empresas se apuntan a nuestro club por la repercusión que tiene. Este año tenemos una media de casi 7.000 mil personas cada fin de semana y llegamos a muchas partes de la sociedad a través de las redes sociales, y eso es muy atractivo para cualquier empresa. Además, tenemos esta vertiente social con la que trabajamos y esto nos permite reclutar más. Hay varias empresas que vamos a anunciar en las próximas semanas, ya han visto a Kalise -la publicidad está sobre el parqué en los banquillos-, que nos hace una ilusión muy especial porque en los días que todavía machacaba bien iba con Kalise en el pecho».

Ampliar El Granca celebró el cóctel de Navidad este lunes. Cober

«La parte privada ha subido por encima de un 40%. Habíamos bajado poscovid hasta la marca de 1,2 millones, y esta temporada estamos mirando llegar a los dos millones para cerrar el ejercicio. Me gustaría hacer este llamamiento a las empresas canarias porque este club es de todos los grancanarios. Este club nació en el Claret, pero a día de hoy no es el club claretiano, es el Gran Canaria y espero que todo el mundo se sume para seguir llevando el nombre de nuestra isla por cada rincón del mundo», ahondó.

Cuestionado por la venta de camisetas casual en la tienda y si hay alguna sorpresa preparada para 2025, Savané destacó que «venimos de cuatro temporadas seguidas de alcanzar máximos. Estamos en diciembre y vamos a empezar a trabajar en los diseños de la próxima temporada. Vamos a sacar una camiseta especial para la Copa del Rey. Estamos pendientes de la nueva tienda del club, que estará cerca del recinto, y nos permitirá subir muchísimo los ingresos. Es una de las vías que estamos trabajando para seguir variando las vías de ingresos del club».

El Granca lucirá una equipación especial en la Copa del Rey 2025, que tendrá lugar del 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena

Savané se mostró satisfecho porque el Dreamland Gran Canaria se está llevando los finales apretados, algo que le costaba el pasado ejercicio. «Este año sí que hemos tenido este toque para cerrar los partidos apretados, algo que nos va a venir muy bien», dijo.

«Como presidente, cada decisión mía va desde este prisma. No es broma decir que es ganar un partido más o uno menos. La misión de un club del que es dueño una entidad pública tiene que ir hacia satisfacer a ese público. Todo lo que hacemos en la vertiente social no es para quedar bien, es algo troncal», analizó sobre el trabajo del Granca más allá de la cancha.

Ampliar Cober

Savané prosiguió hablando de todos los proyectos sociales en marcha. «Más que una estrategia, quiero que sea una identidad. Que siempre que se piense en el Granca, que se piense más allá y dar más difusión. Tenemos al Proyecto Suma, que ha conseguido llegar a más de mil familias de chicos y chicas con varias discapacidades. Vas a cada concentración y les ves disfrutando de la actividad física que necesitan. Tenemos también al Proyecto Carmen, que apoya a personas que han pasado por el cáncer de mama y que se apoyan en el baloncesto. Mi hijo es parte de la cantera del club y cuando le veo digo que esta es la vida sana que quiero para mis hijos».

«Hemos tenido una recaudación para Valencia que, con el beneficio del merchandaising, ha estado entre los 8.000 y los 10.000 euros. Estamos mirando llevar a cabo más acciones para seguir apoyando la causa», finalizó sobre la recaudación de las acciones realizadas para ayudar a los damnificados por la DANA en la Comunidad Valenciana.