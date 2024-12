La orquesta perfecta de un Granca con ambición y una afición llena de ilusión

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 28 de diciembre 2024, 19:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Granca de Jaka Lakovic quiere disparar alto esta temporada en la que todos están dando un paso al frente. La sufrida y merecida victoria ante el líder Valencia Basket en el Arena (97-94) acentúa el buen hacer y las virtudes de un equipo que sigue creciendo con el paso de las jornadas. Los amarillos quieren llegar a la Copa del Rey en pleno vuelo y, por qué no, como cabeza de serie en un torneo que se disputará en la isla.

El CB Gran Canaria 2024-25, con retoques de lujo respecto a la campaña anterior, le compite a todos. Jamás se arruga. Ni cuando las cosas no salen bien desde el principio, como pasó en el primer cuarto frente al Valencia, donde los visitantes pasaron por encima con un 17-24. Tampoco cuando desde la línea de más allá de los 6,75 metros de la canasta no se está muy atinado. Ante el equipo entrenado por el viejo conocido Pedro Martínez, el porcentaje de triples estuvo por debajo de la media. Solo enchufó ocho de 31. Los taronjas, por contra, metieron 14 de 34 intentos.

A este Gran Canaria le da igual. Tiene opciones para competir, para no marcharse del partido a pesar de que el rival esté mejor en determinados momentos. Si no entran los triples, también valen las bandejas o los mates de torres como Mike Tobey o Pierre Pelos, que metieron 21 y 16 puntos respectivamente. Una actuación coral de menos a más que, obvio, no hubiese sido posible sin el aliento de los 7.102 aficionados que había en las gradas y que empujó de principio a fin hasta cosechar un nuevo triunfo.

En este Gran Canaria todos suman. Caleb Homesley está enchufado. Ante el Valencia anotó 18 tantos. Albicy hizo 13 y Nico Brussino, algo más apago de la cuenta -también puede permitírselo de vez en cuando-. se quedó en nueve puntos. Ni la baja del capitán y estandarte Shurna está pesando a la escuadra insular, que sigue enseñando colmillos, soñando con todo y trabajando férreamente para llegar a la Copa del Rey como cabeza de serie. No será tarea fácil pero, a la vista está, tampoco se puede descartar. El Granca tiene mucho que decir aún.

Y, sin tiempo apenas para celebrar una victoria importante por el rival y las formas, este lunes le tocará a los de Jaka Lakovic medir fuerzas ante otro conjunto directo en la pelea por la Copa como es el Juventut Badalona, a partir de las 19.45 horas.