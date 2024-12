CB Gran Canaria y CaixaBank seguirán de la mano una temporada más

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de diciembre 2024, 17:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Club Baloncesto Gran Canaria y CaixaBank siguen caminando de la mano un curso más, tal y como se comunicó el pasado 6 de septiembre tras un acuerdo comunicado en la nueva oficina 'all in one' Gran Canaria que la entidad financiera exhibe en la céntrica calle de Triana de la capital. En dicho texto se hizo hincapié en la apuesta de la entidad por las categorías inferiores del club claretiano, a las que respalda un curso más, y en la apuesta por el desarrollo de programas educativos para la formación en valores y el fomento del baloncesto entre los más de mil jóvenes deportistas que integran la cantera del club.

Estos más de mil jóvenes deportistas de la gran familia del club grancanario fueron protagonistas en la tradicional foto con la que el club quiere agradecer el apoyo de CaixaBank. Los jugadores y jugadoras de los diferentes equipos de las categorías de formación conformaron un mosaico sobre el parqué de la pista principal del Gran Canaria Arena en el que se podía leer 'CaixaBank'. Fue una cita en la que el club también aprovechó para realizar las fotos oficiales de cada equipo.

Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank, no se quiso perder la ocasión de este acto que permite fortalecer y visibilizar la unión entre la entidad y el Club Baloncesto Gran Canaria. Sitapha Savané, presidente del club, acompañó a Afonso. Ambos se mostraron encantados por la oportunidad de estar presentes, un año más, en un acto que congrega a uno de los motores del club. Jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, y familiares pudieron compartir este distendido rato en el recinto de Siete Palmas.

La entidad financiera continúa este año respaldando el 'Triple Solidario', una iniciativa mediante la que CaixaBank dona 50 euros por cada triple que el primer equipo anote durante los partidos y competiciones de Liga. Todo el importe recaudado se destina, al término de cada temporada, a proyectos formativos de la cantera. A fecha de diez de diciembre, ya son 9.500 los euros recaudados.

Gracias a este acuerdo, además, las categorías inferiores del Club Baloncesto Gran Canaria también se beneficiarán del 'Campus de Verano CaixaBank'. El compromiso entre la entidad financiera y el club contempla a su vez la participación de jugadores, cuerpo técnico y personal del 'Granca' en proyectos de carácter social que el banco impulsa en Canarias como 'El Árbol de los Sueños', por el que más de 3.000 niños y niñas de las Islas pueden tener su regalo cada Navidad.

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013.