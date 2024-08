«Si todo va bien me encantaría quedarme en el Dreamland Gran Canaria... ¿Por qué no?»

Arabia Zapata Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 31 de agosto 2024, 17:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlos Alocén (Zaragoza, 30 de diciembre de 2000), exjugador del Real Madrid, renace tras años a la sombra. Siendo ganador de todo, ahora es el protagonista del equipo amarillo y apuesta por seguir creciendo junto a sus compañeros.

–Estuvo muchos años en el Real Madrid pero ¿cómo surgió la idea de fichar en el Granca? ¿Era algo que tenía estudiado antes?

–Fue a finales de la temporada del año pasado. Hablando con mi agente teníamos claro que quería salir del Real Madrid en busca de continuidad, más minutos de juego y para realizar otro proyecto diferente. El CB Gran Canaria enseguida mostró mucho interés y esas ganas fueron los que me hizo decidirme. Por mi parte también había muchas ganas e ilusión de venirme a este equipo. Al ver todo ese interés que antes comentaba, me contaron el proyecto que tenían y encajó a la perfección con lo que estaba buscando. También me atrajo mucho todo lo que rodea al club. Fue una decisión fácil porque vi a un equipo luchador, con ganas de ganar y seguir creciendo. Me visualicé muy bien aquí, este proyecto era muy positivo para seguir creciendo como jugador y persona.

–En su salida del club blanco, ¿le ofertaron otros equipos?

–En el momento en el que el Real Madrid me da la posibilidad y todas las facilidades de salir, diferentes clubes se ponen en contacto con mi agente para ver si estaba interesado en unirme a ellos. Poniendo todos los pros y contras en la balanza, la decisión fue instantánea. Gran Canaria fue una decisión fácil porque me ofrecía muchas cosas. Este equipo me transmite muchas ganas de seguir adelante, cuenta con muy buenas instalaciones, un entrenador que te da mucha motivación y ambición de seguir mejorando a los jugadores. Tengo muchas ganas de hacerlo bien en este equipo. Estoy rodeado de jugadores que tienen una calidad de juego increíble y de mucho bagaje. Juntando todas esas cosas y el análisis previo estoy muy orgulloso de poder formar parte de esta familia.

-¿Que tal su incorporación al CB Gran Canaria?

-Es un cambio grande. Es otra ciudad y estilo de vida diferente pero la adaptación está siendo muy rápida tanto en el equipo como en la isla , estoy muy a gusto aquí. Me he venido a vivir con mi novia y estamos encantados. Solo llevamos dos semanas pero en ese tiempo me he sentido muy bien recibido por los compañeros. Algunos los conozco de antes. Estoy muy contento y espero que siga así.

-¿Qué sensaciones le ha transmitido el equipo?

-Son muy buenas y seguro que van a ir mejorando. Al final somos todos jugadores con mucha ambición de seguir creciendo y sacar la mejor versión de nuestro juego dentro de la cancha. Este verano, desde el despacho, se ha hecho muy buen trabajo con los nuevos fichajes del equipo. Si juntamos la base que tenía el equipo con los que hemos venido creo que puede ser un muy buen año. Tenemos que juntar las piezas y seguir conociéndonos.

-Viene de una lesión de rodilla, ¿se ve totalmente recuperado o aún se ve con limitaciones en el juego?

-Me veo totalmente recuperado. Las sensaciones son bastante buenas desde noviembre del año pasado que volví a jugar mi primer partido. Cuando empecé a jugar no tuve ningún problema y en todos los entrenamientos y partidos estuve disponible. Es verdad que he estado trabajando bastante para poder llegar en un buen punto a la pretemporada. Juntando esas cosas ahora me encuentro bien. En la pretemporada son sesiones más duras y largas pero sirven para estar a la altura durante la temporada que al final es lo más importante.

-Es un cambio muy grande, ¿qué espera de esta temporada?

-Soy de ponerme objetivos a corto plazo. Analizo lo que tengo en el presente y no lo que me espera en el futuro. No pienso, por ejemplo, en quedar tercero en Liga y primero en Copa. Es verdad siento que tenemos un gran equipo y las espectativas, tanto a nivel individual como colectivo, son muy altas. Tenemos que ir marcándonos objetivos a corto plazo e ir cumpliendo poco a poco en los partidos para llegar lo más lejos posible. Tenemos plantilla, nivel y equipo para competirlos.

-Para finalizar. Tiene dos temporadas firmadas más una opcional, ¿le gustaría que se alargasen?

-A largo plazo si todo va bien me encantaría quedarme aquí, ¿por qué no? Lo que marcará eso serán los resultados y la competición. Ahora mismo, lo único que puedo decir es que estoy muy contento y orgulloso de ser parte de este equipo.