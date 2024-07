«Santi es muy trabajador y constante. Eso le ha dado el poder de estar donde está»

Arabia Zapata Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de julio 2024, 11:28 | Actualizado 12:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Santiago Aldama, el padre de Santi Aldama, siente un inmenso orgullo por la clasificación de las Olimpiadas París 2024 de la Selección Española, aunque hace hincapié en la importancia del juego de su hijo en el preolímpico. Mantuvo siempre la fe en el equipo nacional y confiesa que «España puede ganarle a cualquiera». Santiago Aldama también jugó unos Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 1992 junto a España y ahora le toca al hijo.

- En las épocas en las que su hijo suele estar en Estados Unidos, echará de menos, ¿cómo lleva ese hecho?

- La verdad es que ya van para cinco años lo que ha estado Santi en Estados Unidos. Los primeros años estuvo estudiando en la universidad y los tres años siguientes en la NBA. Al principio era un poco más raro pero ya nos hemos acostumbrado. Lo vemos cuando hay tiempo y cuando se puede.

- ¿Con qué ánimos le vio cuando vino recientemente a Gran Canaria?

- Estaba muy contento porque era muy importante conseguir la clasificación para las Olimpiadas, era un reto importante. Él ha estado trabajando mucho, no solo con la preparación de la selección sino que también en su temporada en Estados Unidos. Ha estado trabajando en su físico para llegar a las Olimpiadas París 2024 con su mejor rendimiento.

- Cuando Santi estaba en el Canterbury, ¿se imaginó alguna vez que acabara en la NBA?

- No, la verdad que nunca. Todos los niños piensan en llegar a la NBA. Seguramente él también lo hizo. En casa hemos sido deportistas y sabemos lo difícil que es. Nunca pensamos el objetivo a largo plazo sino siempre miramos a corto plazo. Lo primero y más importante era que se divirtiera, sobre todo cuando estaba en Canterbury. Después ha ido dando pasos hacia adelante que han terminado en unas Olimpiadas en París, con todo el esfuerzo previo. Pero no, en casa nunca hemos hablado de cosas así. Yo creo que no era positivo para él. Santi siempre ha sido muy trabajador y constante y yo creo que eso es lo que le ha dado el poder de estar donde está actualmente.

- ¿Ve a su hijo reflejado en su juego? ¿Qué es en lo que más se igualan?

- No, para nada. Eran otros tiempos. Afortunadamente él es muchísimo mejor jugador de lo que yo fui. Nuestra historia de formación fue completamente diferente. Yo vengo de un pueblo pequeño de La Rioja y empecé a jugar con casi 17 años al baloncesto. Los medios eran los que había y mi formación previa era igual. Físicamente sí nos parecemos pero, afortunadamente ha podido jugar desde muy joven y tiene un talento extraordinario que yo no tenía. Además, el tipo de juego que se lleva ahora en un jugador como Santi pudiendo jugar de fuera o jugando de cara no tiene nada que ver con el juego que se llevaba en mi época. A mí me ponían debajo de la canasta para intentar coger rebotes, hacer tapones y anotar canastas. No tiene nada que ver.

- ¿Cuál cree que es la clave del éxito de su hijo?

- La clave del éxito es que ama el baloncesto desde muy pequeño. Sobre todo, no ha mirado objetivos a largo plazo sino que fue trabajando en cada momento lo que tenía que trabajar. Esto siempre lo hemos hablado; cuando en un partido metía 20 puntos no era mejor que antes y cuando había un mal partido tampoco era peor. Siempre lo hemos hablado en casa, porque no hay que venirse arriba cuando salen las cosas bien y frustrarse cuando te salen mal. Yo creo que una de las claves del éxito ha sido, primero, jugar para divertirse cuando era joven y ahora, trabajar duro todos los días, cuando hay vacaciones y cuando no las hay, para ir mejorando cada día.

- Siendo sinceros, ¿usted mantenía la esperanza de que la selección Española se clasificase para las Olimpiadas París 2024?

- Sí, totalmente. Era difícil porque no podrían perder ningún partido y sufrieron para hacerlo. Yo creo que el equipo de España ahora mismo puede ganarle a cualquiera. Van a competir con garras contra cualquier selección del mundo, pero si las cosas no salen como uno prevee… Puede ser negativo para los de Scariolo. En el preolímpico sufrieron mucho en partidos como el de Angola, Finlandia y, por supuesto, la final contra Bahamas. Pero mantenía la fe en el equipo.

- ¿Va a ir a ver a su hijo en las Olimpiadas?

- Sí, vamos a ver primero la fase previa. Tenemos la confianza de que van a llegar a la fase final. Pero primero iremos a ver los primeros partidos de la fase de grupos y ya luego veremos.

- ¿Sigue algún ritual o tradición antes de los partidos de su hijo?

- No, la verdad que no soy supersticioso.

- ¿Qué análisis previo puede hacer sobre el primer partido contra Australia? ¿Cuál cree que ha de ser la estrategia?

- Son tres rivales muy difíciles. En otros grupos siempre hay algún equipo que baja un poquito el nivel a priori. Van a ser tres partidos a vida o muerte. Hoy en día se miden los equipos en función de los jugadores que el equipo tiene de la NBA y esto puede ser un dato interesante, pero no definitivo. También puedes tener equipos como España que solo ha tenido a Aldama y a Usman en Estados Unidos y, sin embargo, puede competir en el mismo nivel que ellos. Son muy difíciles, eso es verdad, pero si son capaces de jugar con su sistema pueden tener opciones para ganar todos los partidos.

- ¿Cuando le dicen Santi Aldama, refiriéndome a su hijo, qué se le viene a la cabeza?

- Santi es un nombre muy especial en nuestra familia, tanto por la parte materna como la paterna. Cuando escucho el nombre de mi hijo siento orgullo.