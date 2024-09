Lakovic: «Queremos encontrar la excelencia, que no es la perfección» El técnico del CB Gran Canaria pasa revista tras el mercado de fichajes y la Copa Isola contra La Laguna Tenerife

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de septiembre 2024

Intensidad y sincronización. Eso espera Jaka Lakovic en esta Copa Isola contra el CB Canarias que arranca este jueves (18.30 horas) en el Gran Canaria Arena. Un derbi para el crecimiento, sin olvidar que todavía está carburando la pretemporada y que han llegado seis fichajes que deben adaptarse todavía a su idea de juego. En busca de la «excelencia».

«Por desgracia hemos tenido lesiones durante la pretemporada, algunas que no tenían nada que ver con las cargas, pero para el partido de mañana no tenemos a los tres que han estado fuera. Les queda poco, pero no podrán estar», indicó Jaka Lakovic Sobre la enfermería contra el CB Canarias de cara al derbi de la Copa Isola.

«Estas semanas de pretemporada el equipo ha trabajado muy bien, estamos en buena línea de construcción de conceptos, tanto de ataque como defensa. Evaluar estos partidos es difícil. Nos falta trabajo para ajustar todo porque tenemos seis nuevos jugadores en la plantilla. Los jóvenes han dado un paso adelante y demostrado que podemos contar con ellos también en partido», comentó el entrenador del Granca en sala de prensa.

«Los jóvenes han trabajado bien, hemos compuesto un buen segundo equipo con jóvenes de mucho potencial físico y baloncestístico. Han hecho entrenamientos de calidad. Tenemos un equipo de doce con jóvenes que participarán en los entrenamientos para ayudarnos», continuó el preparador claretiano.

«Los dos partidos contra el Tenerife nos vienen muy bien porque es un rival con experiencia y de altísima calidad. Han hecho nuevas incorporaciones y se trata de un derbi, pero somos conscientes de que estamos en pretemporada, en plena construcción, pero las ganas van a estar ahí. Nos vienen de maravilla estos dos partidos», indicó Lakovic.

«Hemos hecho una plantilla muy interesante y con potencial, sobre el papel, pero el partido se juega sobre el parqué. Este equipo se tiene que ajustar, conocerse y buscar su sitio, para luego rendir. Estamos todos de acuerdo de que la plantilla tiene potencial, pero la realidad es que hay mucho trabajo y un proceso que debe tener mucha paciencia. Querremos dar nuestro cien por cien para que la gente pueda estar orgullosa del equipo, que se identifique con los jugadores que tenemos», expuso el técnico al ser cuestionado por el salto de calidad del Granca para la temporada 2024-25.

Lakovic, en rueda de prensa. Cober

«Cada uno nos da unas cualidades que buscábamos. Ninguno es igual en cada posición. Podemos adaptar el juego según quién esté en pista. Tenemos calidad y características distintas que nos dan diferentes opciones», dijo Jaka que, no escondió su sorpresa por la «capacidad física y de asimilar las cosas defensivas de Conditt».

«Los jugadores trabajan muy bien en equipo y por eso estoy con optimismo, conseguiremos nuestra filosofía. Este año las competiciones serán todavía más fuertes, tanto la ACB como la EuroCup, donde tenemos un grupo de muerte con equipos de presupuesto de Euroliga. Este año debemos jugar cada partido al cien por cien, va a ser muy difícil», analizó sobre lo que le espera al CB Gran Canaria este curso.

En tanto en cuanto a los objetivos marcados para la campaña indicó que buscará la «excelencia». «Queremos nuestra mejor versión, que no será la perfección. Estamos clasificados para la Copa del Rey, pero esto no es suficiente, queremos estar dentro en la clasificación porque luego contarán las victorias para el Playoff. En EuroCup estamos en un grupo de la muerte, con seis equipos que pueden decir hoy que quieren pelear por los dos primeros puestos. Debemos competir cada encuentro muy bien para luchar por el mejor puesto posible», afirmó.

«A nivel personal, como la primera y segunda temporada. Nunca demasiado contento, siempre con pies en el suelo y siempre intentando dar mi mejor versión para el equipo y mis jugadores. Estamos aquí para servir a estos jugadores, que son los verdaderos protagonistas», concluyó Lakovic en sala de prensa..