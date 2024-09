Gretter: «Prefiero una asistencia a un canastón»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 10:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Melisa Gretter ha llegado al Spar Gran Canaria con el título de campeona de Sudamérica representando a Argentina. La base afronta el reto con ganas de aportar su liderazgo y juego y confirmar, además, todas las expectativas que se han puesto en su aportación

-¿Cómo ha sido el recibimiento en la Isla?

-Teníamos muchas ganas de incorporarnos ya al equipo. Nuestras compañeras nos recibieron de la mejor manera intentando ayudarnos a adaptarnos lo más rápido posible, así que poquito a poquito estamos disfrutando de estar aquí.

-Llegan tanto usted como Agostina Burani con el trofeo de campeonas de Sudamérica bajo el brazo, ¿qué se siente levantando un trofeo tan importante representando a su país?

-Se siente una felicidad enorme. Representar a nuestro país es un privilegio y un orgullo enormes, pero además haber salido campeonas con ese torneo que hicimos en el que salimos invictas y además le ganamos los dos partidos, incluida la final, a Brasil, que es algo que no se suele dar mucho. Estoy segura de que la alegría que sentimos nos va a durar bastante tiempo.

-¿Esa rivalidad que hay con Brasil en el fútbol es trasladable al mundo del baloncesto?

-En todo la rivalidad con Brasil es muy fuerte. Pero al final es algo que está dentro de la cancha. En mi caso jugué cinco años allí y la relación que tengo con su afición es algo muy lindo. En cualquier deporte se ve esa rivalidad y el haberles ganado es una locura.

-Tanto Agostina como usted ya han ganado este trofeo en dos ocasiones, ¿qué significa para ustedes ser campeonas de Sudamérica?

-Es algo increíble. Todos los equipos se preparan para intentar un día ser campeones. Con Argentina en los últimos torneos siempre nos quedábamos en el casi, en los dos últimos perdimos de uno contra Brasil y haber conseguido dar la vuelta a esa página fue muy importante, trabajamos muchísimo tiempo, 40 días concentradas y ser campeonas sudamericanas es algo increíble para nosotras y para el país.

-Sin vacaciones se han incorporado a la pretemporada del Spar Gran Canaria, ¿de dónde nace esa pasión por el baloncesto y ese compromiso con el club?

-Somos jugadoras que siempre se nos ha reconocido por el trabajo y por el esfuerzo, nadie nunca nos regaló nada y para nosotras es un privilegio hoy en día el poder decir que tenemos un trabajo. Sabemos que tenemos que tener todo representando a Gran Canaria. Sin vacaciones, pero con la ilusión de vivir una buena temporada con nuestro equipo. Vamos a hacer un lindo grupo de trabajo e intentar dejar al club lo más alto posible.

-¿Por qué se decantó por la oferta del Spar?

-Hablé con el entrenador, con César (Aneas), que me quería en el equipo y la verdad es que me identifico con la idea que él quiere llevar adelante en el club, en el equipo e intentar dar lo mejor para el equipo.

-Está considerada como una de las mejores bases de la Liga Femenina Endesa, pero ¿en qué momento se encuentra a nivel personal?

-Tengo mucha más experiencia que cuando arranqué acá en España en el Mann Filter Zaragoza, los años en el Estudiantes me ayudaron a asentarme en la liga, que es muy difícil, muy dura. Sigo trabajando duro para estar a la altura de la competición, seguir mejorando en mi juego y darle más puntos al equipo.

-Si le dan a elegir entre meter un canastón o hacer la asistencia de la jornada, ¿con qué se queda?

-Yo, la asistencia siempre. Me gusta ayudar a mis compañeras, hacerlas jugar y ellas me hacen todo más fácil dentro de la pista. La asistencia no valdría si ellas no meten los puntos.

-¿Qué pálpito le da la plantilla que se ha confeccionado?

-Estoy ilusionada. A la mayoría la conozco de haber jugado en contra, en sus equipos lo hicieron muy bien y en lo poco que he visto de ellas pienso que nos vamos a ir entendiendo cada vez más. Todas estamos con ganas de que empiece la liga y poder luchar juntas para dejar el equipo en lo más alto.

-¿Qué le ha pedido el entrenador?

-Que siga haciendo muy juego, me conoce bastante y ambos intentaremos llevar juntos este equipo, el como entrenador nos dirá lo que debemos de hacer y yo dentro de la pista, siendo la base, tengo que escucharle y ordenar el equipo.

-¿Cómo es César Aneas?

-Es muy intenso, un loco por el baloncesto, está enfocado en el juego todo el día. Tiene que estar fuerte de la cabeza para poder afrontar una temporada así. También tiene que entender en ocasiones que no somos un robot (risas), que tenemos nuestros días malos, pero por otra parte te hace saber que puedes dar más al equipo, que puedes mejorar como jugadora y él te va a ayudar.

-¿Con los pies en el suelo, a qué se puede aspirar esta temporada?

-La liga cada año es más dura, los equipos hacen contrataciones importantes y nuestro primer paso va a ser la permanencia, después de la última temporada. A partir de ahí debemos de pensar en escalar durante toda la temporada. Ojalá podamos estar entre los ocho equipos, pero tendremos que ir pasito a pasito.