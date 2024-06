El casting para Gran Hermano llega a Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de junio 2024, 15:54 | Actualizado 16:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Gran Hermano vuelve a Telecinco con una edición de concursantes anónimos y se encuentra en fase de búsqueda de los nuevos inquilinos que ocuparán la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Las Palmas de Gran Canaria acoge este miércoles 18 de junio el casting presencial, donde los aspirantes seleccionados realizarán las entrevistas cara a cara con el equipo televisivo.

La cadena recuerda que el casting presencial no es abierto, por lo que no se puede acudir si no se ha superado la preselección. Unos requisitos previous que incluyen el registro en la página web de telecinco, así como rellenar un cuestionario y adjuntar fotos y vídeos.

Canarios en Gran Hermano

Una veintena de canarios han participado en alguna de las 17 ediciones que acumula Gran Hermano. La primera canaria en participar fue Fayna Bethencourt, en la segunda edición del formato y que fue expulsada al poco de comenzar. Su paso por el reality estuvo marcado por su relación con Carlos Navarro, 'El Yoyas', que fue expulsado por la violencia ejercida contra la canaria. Su relación siguió durante años tras el programa, aunque terminó con la denuncia y posterior condena por malos tratos de Carlos Navarro, que huyó y se encuentra en paradero desconocido.

Otra de las concursantes más recordadas por el público fue Amor Romeira, que tras su paso por Gran Hermano siguió ligada a Mediaset como colaboradora. Otra concursante canaria que también supo aprovechar el tirón fue Marta Peñate, que participaría después en 'La isla de las tentaciones' con la que fuera su pareja, Lester, y siguió después como colaborada y participante de otros programas y concursos.

La única canaria en ganar una edición fue Naiala Melo, de origen brasileño y residente en Tenerife.

El resto de canarios participantes incluye a la lanzaroteña Noemí Merino, los grancanarios Ángel Díaz, Oliver Pérez, Anup Menda, Marusky Perdomo, Sonia Walls o Ricky Natalicchio, los tinerfeños Carolina González, Karen Delgado, Melanie Kiwit, Julito González, Gisela Betancort (ahora actriz rebautizada como Giselle Carrera), Terry Willis o Juan Antonio Labory, así como el argentino residente en Las Palmas de Gran Canaria Matías Fernández, el italiano residente en Tenerife Nicola di Matteo y la profesora de chino residente en Lanzarote Yangyang Huang

Temas

Gran Hermano