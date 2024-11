'Kinky Boots' genera «un subidón de emociones» en un musical sobre el respeto al ser humano

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Música, baile, colorido, humor, teatro y concienciación. Este es el cóctel de elementos que aúna el musical de gran formato y para toda la familia 'Kinky Boots', que se representará entre el 10 y el 18 de enero de 2025 en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

«No es un musical de drag queen, aunque tiene su presencia», aclara Silvia Villau sobre esta propuesta de Theatre Properties junto a Rimas Europe y el Grupo Eventix que tiene previstas 11 funciones en el recinto de la desembocadura del Guiniguada.

«Es un musical de Broadway que se ha traído a España y que ha estado dos años en Madrid. El mensaje de 'Kinky Boots' es hasta dónde estamos dispuestos a llegar por salvar un negocio familiar. En este caso se trata de una fábrica de zapatos, que está en quiebra. Su dueño, Charlie, conoce a Lola, una drag queen que trabaja con botas de tacón. La historia parte de que este tipo botas están pensadas para mujeres y no pueden soportar el peso de un hombre. Entonces, le plantea cómo fabricar unas botas que soporten ese peso. A partir de ahí se generan un montón de anécdotas que hacen reír al público a carcajadas», avanza Silvia Villau, actriz y directora de esta propuesta que cuenta con 18 artistas sobre el escenario.

«También tiene una parte emotiva. Es el trasfondo personal de los distintos personajes. Cada uno en su mundo se acaban solapando porque viven una misma realidad. Se transmite un mensaje muy bonito al público, envuelto en la música de Cindy Lauper, gracias a la que fue galardonada con un premio Tony a la mejor banda sonora para un musical. El público sale con un subidón del teatro», añade Villau.

Subraya que este musical lanza un mensaje de reflexión «sobre la vida», sobre cómo ser cada uno fiel a sus principios e instintos. «Ser naturales y que el mundo respete a cada uno como es», puntualiza Silvia Villau sobre el texto de Harvey Fierstein.

El cantante brasileño Tiago Barbosa da vida al personaje de Lola, cuyo rostro dio a conocer en la mañana de este lunes durante la presentación desarrollada ante los medios de comunicación en el Teatro Pérez Galdós. «He venido desde Brasil a España para contar esta historia. Estoy muy contento de ser parte de este proyecto, porque me veo arropado y amado de esta compañía, que es muy especial. Cada uno cuida del otro, como si fuéramos una familia y eso lo nota el público», dice caracterizado. «'Kinky Boots' habla sobre familia, respeto, amor y mucho más que el hecho de que haya una drag, que yo hago con mucho respeto y amor. Es un montaje que habla sobre el ser humano», añade el artista brasileño.

Por su parte, Carlos J. Benito, destaca que «no hay que encasillar» este musical como un montaje de drag queen. «Tiene muchos valores. Es para toda la familia, para un público a partir de los 7 años, porque no tiene nada agresivo», añade a la vez que señala que representarlo en un enclave como Gran Canaria, donde el universo drag es muy conocido, «juega a favor» del montaje.

Censura

En este sentido, el productor Tomás Padilla apunta que esa apertura de mente no es extensible a todo el territorio nacional. «Hay ciudades españolas donde no nos quieren por la temática del musical. No voy a dar nombres, pero hay teatros muy importantes que nos han rechazado por esto», denuncia con pesar.

Ampliar Un momento de la rueda de prensa de este lunes. C7

Cyndi Lauper compuso expresamente la música para 'Kinki Boots' y la misma, según Carlos J. Benito, «tiene un claro aroma rockero y de los 80», característico de esta artista norteamericana. Incluye también un par de baladas «que emocionan y hacen que el público se ponga en pie» y que canta Tiago Barbosa.

Theatre Properties lleva 24 años produciendo musicales en España y en los últimos años se ha especializado en hacer gira con los de gran formato, como sucede con este proyecto. Esto les da una perspectiva histórica del género en España durante las últimas décadas. «Hace 24 años, había grandes cantantes y las compañías llegaban a tener 44 miembros con los bailarines. Ahora eso es impensable. Las compañías son más pequeñas porque los jóvenes cantan, bailan y hacen hasta acrobacias. Tienen un nivelazo impresionante. Para los 'casting', nosotros no miramos el currículum de los que se presentan. Nos interesa lo que son capaces de hacer sobre el escenario. Recibimos entre 1.500 y 1.700 emails de candidatos. Nuestra directora Silvia Villau los visiona todos y les contesta uno a uno. Una vez que vemos lo que son capaces de hacer, sí que miramos los currículums», explica Tomás Padilla.

Este musical cuenta con José Félix Romero como coreógrafo, con Silvia Montesinos al frente de la adaptación del guion original de Harvey Fierstein. Al equipo se le suman Verónica de la Canal y Luciano Marra como diseñadores.

Las entradas están a la venta en los canales habituales de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.