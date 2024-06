La 29ª edición de Masdanza contará con 18 propuestas en sus secciones competitivas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias ha seleccionado a bailarines y coreógrafos de once países para participar en su 29ª edición.

29 Masdanza celebrará, entre el 28 de septiembre y el 26 de octubre, sus dos certámenes con un programa que incluye dieciocho espectáculos seleccionados de los 560 que se han postulado a participar desde 32 países. En esta ocasión los seleccionados son de Italia, Portugal, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Chipre, España, Grecia, Francia y China.

El Teatro Pérez Galdós acogerá los certámenes del Festival en los que una vez más creadores e intérpretes mostrarán las tendencias más novedosas que inyectan nueva energía a la danza contemporánea. Desde hace más de dos décadas, Masdanza es el espacio en el que jóvenes creadores despliegan su creatividad y técnica en la presentación de los nuevos lenguajes de la danza.

El certamen Coreográfico presentará nueve piezas: 'Simposio' de Lia Claudia Latini y Giovanni Leonarduzzi (Italia), 'Matamori No Nai' de Catarina Casqueiro y Tiago Coelho (Portugal), 'Featherweight' de Jiuk Kim (Corea del Sur), 'My Dad Left The Light On' de Aidan Carberry (EE UU), 'We Shall Meet In The Place Where There Is No Darkness' de Selene Martello y Dario Wilmington (Alemania), 'In All Black, Nothingness Began To Spin' de Aurora Casatori y Seirian Griffiths (Reino Unido), 'Dead Mouse' de Milena Ugren Koulas (Chipre), 'The Old Man' de Marianna Basso, Linda Pasquini y Daniel Tosseghini (Italia) y 'Tender Skin' de Albert Garrell (España).

En Solos las piezas a competición son: 'De donde Vengo...' de Indalecio Séura (España), 'Panopticon' de Vasiliki Papapostolou aka Tarantism (Grecia), (titre provisoire) de Johana Malédon (Francia), 'How Noisy is Too Noisy' de Paco Ladrón de Guevara (Alemania), 'Pink Lady' de Rosalie Wanka (Alemania), 'Tengo que' de Clémence Juglet (Francia), 'Fan-Mode' de Min Kim (Corea del Sur), 'This Woman' de Shuchang Chen (China) y su compatriota 'Bang! And Other Details' de Shuhuan Wang.