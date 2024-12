Taylor Swift vuelve a ser la artista más escuchada del mundo

Fernando Morales Miércoles, 4 de diciembre 2024, 15:04 | Actualizado 16:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Taylor Swift se ha convertido por segundo año consecutivo como la artista más escuchada del mundo en 2024. Un logro que llega después de que la artista estadounidense haya recorrido más de 153 ciudades, entre ellas Madrid, con su gira 'The Eras Tour', la primera que hacía desde hace cinco años y que la ha convertido en una de las figuras más influyentes de la industria musical. Así, también con el lanzamiento de su disco 'The Tortured Poets Department: The Anthology', Taylor Swift ha conseguido en Spotify más de 26.600 millones de reproducciones en 2024.

No obstante, ninguna de sus canciones es la más escuchada según el ranking que la plataforma de música elabora cada año. El título de canción más escuchada de entre los más de 640 millones de usuarios con los que cuenta Spotify, se lo ha llevado una canción de pop pegadiza lanzada en el 11 de abril. 'Espresso' acumula más de 1.600 millones de reproducciones a nivel mundial, convirtiendo a Sabrina Carpenter como una de las grandes artistas que ha marcado la cultura pop en 2024.

En el ámbito nacional el ambiente es bien distinto. O por lo menos los gustos musicales. Entre los españoles, el pop estadounidense gusta, pero quien se corona como el artista más escuchado en España y, por ende, el cantante favorito es Myke Towers. El artista y compositor puertorriqueño se corona así como uno de los artistas más influyentes del reggaetón y el trap, y quita el puesto a Bad Bunny, quien en 2022 y 2023 había sido el artista más escuchado en España y que este año cae al segundo puesto. Un top 3 al que entra Feid tras su exitosa gira y el lanzamiento de varios temas a lo largo del año.

Esto no ha hecho que, sin embargo, la canción más escuchada entre los usuarios de España haya sido 'Si antes te hubiera conocido' de Karol G, un merengue que llegó a convertirse en la canción más escuchada del verano en España, siendo la primera vez desde 2018 que una canción de una artistas femenina es el tema más escuchado en España. En el segundo puesto dentro del ranking de canciones más reproducidas en España se encuentra 'Luna, de Feid; en el tercero 'La falda', de Myke Towers, y 'Badgyal', de Saiko.

A pesar de ello, es el joven artista granadino Saiko, de 22 años, quien se corona este año como el artista nacional más escuchado en nuestro país. Detrás de el se sitúa Quevedo, quien hace menos de un mes lanzó su nuevo álbum 'Buenas noches', con el que volvió a la música tras varios meses apartados de la escena pública. Este mismo ranking, pero en cuanto a artistas femeninas, quien lo corona es Lola Índigo.

Artistas españoles en el extranjero

Pero el recorrido de la música española en el extranjero es diferente, siendo Rels B el español más escuchado fuera de nuestras fronteras. La segunda posición se la lleva Quevedo, y la tercera Rosalía, siendo la artista femenina española más escuchada en el extranjero.

En esta lista también se incluyen artistas como Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Snaz y La Oreja de Van Gogh. Además, 'Rosas, su canción de 2002, se ha colado en la cuarta posicvión de canciones epsñaoles más escuchadas en el extranjero a raiz del momento que compartieron Karol G y Amaia Montero con su actuación en Madrid este año.

Aún asi, 'Si no estás', de íñigo Quintero, es la canción de un artista español más escuchada fuera de España, seguida de 'Columbia' de Quevedo y 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52', la colaboración de Bizarrap y Quevedo.

