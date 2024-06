Said Muti: La melodía de la ambición

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de junio 2024, 22:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Said Muti es un tipo ambicioso. Esa es una característica reconocible en este autor de canciones grancanario, criado en el barrio de Schamann en una familia de origen palestino. Y es una característica tan reconocible como su pose, capaz de atraer sobre él todo un abanico de reacciones, desde las triunfales hasta el rechazo profundo. Muti vuelve al mercado de las canciones con 'Criminales del sueño', su tercer trabajo de estudio, envuelto en once cortes que han contando con la producción de Ricky Falkner y las colaboraciones de Carlos Tarque, Shuarma y Pedro Guerra.

Este cantante de pelo escarolado y botas oscuras lleva unos cuantos años persiguiendo un objetivo. Vivir de la música, concretamente de la que se construye sobre acordes de guitarra, en un territorio hostil para ello. Le ha costado tiempo, dinero y antipatías. Sigue en el empeño. «La ambición es un lugar maravilloso para la inspiración», explica antes de continuar desarrollando la idea: «Si no tienes ambición, ganas, arrojo por hacer cosas, lo más probable es que te quedes haciendo siempre lo mismo. El riesgo no es fácil, pero es maravilloso cuando sale bien».

Tras 'De Tripas Rock 'N' 'Roll' en 2016 y 'Habitación 828' en 2018 aparece 'Cazadores del sueño', un tercer título del que ya se conocen adelantos como 'Tu puñal en la espalda', 'Horas' o 'La chica de la puerta', corte en el que Muti comparte fachada con Carlos Tarque. Un disco que para él parte las aguas de su trayectoria y representa la vuelta tras un silencio editorial autoimpuesto ya con la madurez artística de alejarse del purismo para crecer en sonoridades.

«Durante la pandemia hemos escuchado a mucha gente decir que en ese periodo se habían vuelto más creativos que nunca. A mí eso no me pasó. Tenía muchas canciones en las que llevaba tiempo trabajando desde una perspectiva, pero en diciembre de 2022 las empecé a repasar y hubo cosas que no me gustaron en ellas. Decidí darles una vuelta, las volví a escribir, y cuando llegamos al estudio en mayo de 2023 cobraron más sentido. Sentí que necesitaba darle ese tiempo a las canciones», detalla.

El de Muti en la música ya es un camino largo. En 2013 apareció 'Corazones y ceniceros', un EP armado sobre los viejos lugares comunes del rock de carretera. Tras aquel primer impulso ha seguido intentado encontrar su lugar en la escena y eso desemboca en estos 'Cazadores del sueño', en los que se filtran bases electrónicas y sonidos de la América Latina. «Tiene que ver con la capacidad de riesgo. Mi primer disco fue de electricidad juvenil, algo que era propio de ese momento. El siguiente era una continuación de aquello y creo que ahora tocaba arriesgar y probar otras cosas. Cuando lo propuse, a todos los implicados les pareció bien y decidimos ir adelante con ello. De esta forma también afronto deudas pendientes que tenía. Nunca había hecho, por ejemplo, una ranchera a pesar de que las llevo escuchando desde que tengo memoria. Salir de la zona de confort y trabajar con algo diferente. Los discos tienen que contar cosas y transportarte a lugares diferentes. Si escucho siempre lo mismo de cualquier artista dejará de interesarme tanto», avanza.

Said Muti en una imagen promocional. Gerardo Valido

Por eso sobrevuela sobre sus nuevas creaciones para explicar algunas de las motivaciones que les dieron vida. «En estas once canciones se trabajan once estadios diferentes. Por ejemplo en la canción en la que colabora Pedro Guerra hay un viaje a la canción de autor, que es el lugar del que yo venía cuando tenía 16 años. Jugar con todos esos ingredientes ha sido todo un lujo porque además hemos podido jugar bien. Porque a veces tratas de trabajar con todo eso pero no se da bien y creo que hemos tenido la fortuna de que sí se nos ha dado», añade.

La Casa Murada, una masía amurallada en Tarragona con nueve siglos de antigüedad, es el estudio en el que Muti y sus compañeros de viaje han trabajado en 'Criminales del sueño'. Falkner ha liderado de nuevo la producción, añadiendo los matices de su voz rasgada en 'Cicatrices', cubriendo la sección rítmica que completa el batería Xavi Mole con sus líneas de bajo. Álex Vivero ha grabado las guitarras que han sido domadas por el ingeniero de sonido Jordi Mora.

«Este disco en concreto se cuenta como una etapa de determinados años de mi vida, de la forma en la que veía las cosas. Y, sobre todo, en algunas canciones, cómo se acaba midiendo al disparate de la creatividad fugaz. Como nos hemos parado en cada parte del proceso hemos trabajado con calma como si hubiera sido cosido a mano. Y me gustaría que eso fuera lo que quedase», subraya el músico isleño haciendo memoria del proceso.

Y es que él tiene claro que antes que nada quiere ser reconocido como un contador de historias, que compartimenta sus emociones en la historia común de un disco. «Hay artistas que tienen un relato que van marcando a lo largo de toda su carrera y yo me considero del lado de estos. Creo que un artista no es solo su obra, es también la forma en la que está en el mundo, en la que se comunica, en la que está con otros artistas. Esa es la forma en la que concibo el arte», señala.

Muti con la formación con la que ha grabado 'Criminales del sueño'. C7

Esa forma de comprender la función de las canciones le enfrenta al mundo actual. Lo sabe y lo asume. «Lo que vemos más actualmente es gente que lanza canciones sueltas, sin ninguna conexión, sin dar un golpetazo en ningún momento, que todo unido en un álbum no tiene ningún sentido. Me sigo creyendo un romántico que cree todavía en los discos enteros en los que hay una línea argumental de la primera a la última canción; nos rompemos la cabeza para que ese orden sea lo más coherente posible y el que lo escuche lo entienda de la mejor forma», culmina.

'Criminales del sueño' es el tercer movimiento de una deseo compartido. De Muti y de la gente que le rodea, como su hermano Akram. Siempre confiado en que la empresa merece la pena aunque el camino que toman sea el más largo.

