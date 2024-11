¿Rinocerontes en el Coliseo romano?

Julio Arrieta Lunes, 4 de noviembre 2024, 01:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La imagen del tráiler de 'Gladiator 2' sorprende. En el Coliseo, en un combate de gladiadores, irrumpe un descomunal rinoceronte cabalgado por otro luchador. El plano de la superproducción dirigida por Ridley Scott, en salas el 15 de noviembre, ha suscitado vivas discusiones ¿Hubo animales tan exóticos en los anfiteatros romanos? ¿Combatieron con los gladiadores?

«Sí, hubo rinocerontes, no combates con ellos. Las fieras tenían sus propios espectáculos», explica María Engracia Muñoz-Santos, autora del estudio 'Animales in harena' (Confluencias) y coautora, con Fernando Lillo Redonet, de 'Gladiadores: valor ante la muerte' (Desperta Ferro).

En el Coliseo, inaugurado en el año 89, los espectáculos con animales seguían un programa. Por la mañana se exhibían jirafas, hienas, cocodrilos o hipopótamos y había luchas entre animales y las cacerías o 'venationes'. Al mediodía las ejecuciones o 'damnatio ad bestias', con condenados a muerte entregados a las fieras. Por la tarde, los combates de gladiadores.

«Las 'venationes' de animales exóticos eran costumbre, pero las bestias no entraban a las luchas de gladiadores. Eso es una fantasía», afirma una historiadora

Los espectáculos con animales existían antes que los anfiteatros. Protagonizaron los primeros cuatro elefantes arrebatados a Pirro en el 275 a. C. en Benevento. La primera 'venatio' se celebró en 186 a. C. gracias a M. F. Nobilior. «Se cazaron panteras y leones para celebrar su victoria sobre los griegos», explica Muñoz-Santos. «En el 169 a. C. las 'venationes' de animales exóticos eran costumbre, pero las bestias no entraban a las luchas de gladiadores. Eso es una fantasía», asegura al respecto la historiadora.

Más allá de entretener al pueblo, exhibir especies exóticas reforzaba el poder del organizador -un particular, un político o un emperador...- y simbolizaba el dominio de Roma sobre el mundo. Julio César (100-44 a. C.) mostró 600 leonas, 400 felinos, 20 elefantes, un rinoceronte y una jirafa en honor a su padre, «algo nunca visto en Roma». Trajano (53-117 d. C.) celebró la victoria sobre los dacios matando a 11.000 animales en 123 días de celebraciones.

Cazadores especializados

En las cacerías no intervenían gladiadores. «Sí los 'venatores' o 'venadrices', que las hubo, como una tal Maevia, cazadores especializados de los que sabemos poco; que podían ser libres, esclavos o condenados y quizá auxiliares del anfiteatro», dice Engracia Muñoz-Santos. Tenían su propio espacio de entrenamiento, «su propio 'ludus', como los gladiadores». Armados con lanzas, venablos y arcos, los hubo célebres, como Carpóforo, «cuyas hazañas superaban de largo, se decía, los doce trabajos de Hércules».

Se tendía a capturar cachorros, más fáciles de transportar, criar y domar. «Hay relieves de naos adaptadas para llevar hipopótamos, elefantes y rinocerontes», dice la experta. En Roma se custodiaban en el 'vivarium' por los 'bestiarii', manejadores de fieras, que los conducían de noche al Coliseo «en un espectáculo tan terrible como el que protagonizarían al día siguiente».