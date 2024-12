Todo lo que quiere Mariah Carey para Navidad: reinar

Desde su lanzamiento, hace ya 30 años, 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey ha logrado un éxito poco común: mantenerse vigente en el Billboard Hot 100 cada temporada navideña, desde que logró entrar en la lista en el año 2012. Su llegada al número uno en 2019 marcó un hito histórico, convirtiéndose en el primer villancico en alcanzar el primer puesto en más de seis décadas -la última en conseguirlo fue 'The Chipmunk Song'.

Esta hazaña no solo consolidó a Carey como la reina de la Navidad, título que le fue otorgado en 2022, sino que también rompió récords de 'streaming' y ventas, estableciendo una conexión única entre el pop moderno y las tradiciones festivas. A medida que las plataformas digitales continúan impulsando su éxito, el 'single' publicado en 1994 no solo domina las listas, sino que se ha convertido ya en una tradición global.

A diferencia de otros clásicos como 'Last Christmas' de Wham! o 'Happy Xmas (War Is Over)' de John Lennon, que también han logrado una presencia en la lista Holiday 100, de Billboard, constante, los datos avalan a 'All I Want for Christmas Is You' como la líder indiscutible. En gran medida, el éxito de la canción se debe a la influencia de las plataformas de 'streaming', que han permitido que aumente su popularidad entre todo tipo de públicos.

El último récord que consiguió fue el año pasado y cuya rival era ella misma. Alcanzó el número de reproducciones en un solo día más altas en Spotify. Los usuarios escucharon este tema, que se ha convertido ya en la banda sonora de un gran número de películas navideñas, 23,7 millones de veces.

Canciones como 'Rockin' Around the Christmas Tree' o 'Jingle Bell Rock' han sido pilares en la música navideña durante décadas, pero su permanencia en la Billboard Holiday 100 no ha alcanzado el mismo nivel de constancia ni éxito digital que 'All I Want for Christmas Is You'. Mientras estas canciones siguen siendo populares en la temporada navideña y disfrutan de un constante número de reproducciones en plataformas como Spotify, su impacto en las listas y en las regalías es más modesto en comparación con el fenómeno global de Carey.

Fuera del alcance de los villancicos

Durante sus treinta años de existencia 'All I Want for Christmas Is You' ha tenido varios momentos destacados en las listas de Billboard, logrando hitos hasta el momento no conquistados por villancicos. Pero también ha tenido que hacer frente a algunos desafíos en su camino hacia la cima. La canción ha experimentado varias fluctuaciones en el Billboard Hot 100, pasando por varias semanas donde no logró mantener el primer puesto.

Uno de esos momentos ocurrió cuando el 'single' de Mariah Carey perdió el primer puesto durante ocho semanas, entre 2020 y 2021. Otros éxitos navideños, como 'Rockin' Around the Christmas Tree' de Brenda Lee, lograron desbancarla temporalmente. Sin embargo, su éxito no tardó en resurgir, reafirmando su dominio durante las temporadas navideñas posteriores.

Las 8 semanas en las que 'All I Want for Christmas Is You' perdió el primer puesto Semanas de 'All I Want...' en el primer puesto Semanas en otros puestos 07/12/2014 y 14/12/2014 'Mary, Did You Know?' (Pentatonix) 15/12/2013 'Little Drummer Boy' (Pentatonix) 2011 01/01/2012 04/01/2015 'Mistletoe' (Justin Bieber) 03/12/2023, 10/12/2023 y 01/01/2024 'Santa Tell Me' (Ariana Grande) Rockin' Around the Christmas Tree' (Brenda Lee) 2024

Las canciones que arrebataron a la estadounidense su primer puesto contaban ya con una larga historia en la cultura pop navideña y vieron un resurgimiento debido a esfuerzos de promoción renovados, como el lanzamiento de nuevos videos y campañas de marketing. Es lo que ocurrió con el tema 'Rockin' Around the Christmas Tree'. Además, el cambio en los hábitos de consumo de música durante la temporada navideña también contribuyó, con un mayor énfasis en las canciones más antiguas debido a la nostalgia y la familiaridad que generan en el público.

En 2023 'Rockin' Around the Christmas Tree' arrebató a 'All I Want for Christmas Is You' el primer puesto por primera vez en su historia, después de que hubiese estado años en el número dos durante los picos de popularidad navideña de Carey​. Este fenómeno muestra cómo, a pesar de la enorme popularidad de la canción de la americana, el mercado de música navideña sigue siendo muy competitivo, con múltiples clásicos que se alternan en los primeros puestos en función de la nostalgia y la promoción de temporada.

2.000 millones de reproducciones

'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey ha alcanzado un impresionante hito de casi 2.000 millones de reproducciones en plataformas de 'streaming', lo que equivale a vivir 182,5 vidas completas con una reproducción continua de la canción sin descanso.

Cuántas vidas habría que vivir para escuchar los casi 8.000 millones de minutos de reproducción que ha acumulado en Spotify Cada una equivale a 1 vida de 82,2 años 182,5 vidas serían necesarias

Esta cifra refleja el fenómeno global de la canción, que no solo se mantiene como un clásico navideño imprescindible, sino que también persiste en su relevancia con el paso del tiempo. Su éxito en plataformas como Spotify y Apple Music ha transformado a la canción en una de las más escuchadas de todos los tiempos, consolidándose como una tradición moderna y un referente en la música navideña.

Uno de los pilares del éxito de esta canción es su estructura musical. La melodía combina elementos del pop, el soul y la música navideña clásica. Con el sonido de campanas que evoca instantáneamente la Navidad, hasta el ritmo acelerado que transmite alegría, el 'single' está diseñado para ser contagioso. Su progresión armónica es simple pero efectiva, permitiendo que cualquier oyente pueda cantarla. Al centrarse en un sentimiento universal, como es el deseo de estar con un ser querido, la canción logra ser inclusiva y accesible para audiencias de todas las edades y culturas.

15 minutos 15 minutos Mariah Carey y Walter Afanasieff, también productor de 'All I Want for Christmas Is You', escribieron la canción en aproximadamente 15 minutos. Según relató la cantante, la melodía le vino rápidamente mientras jugaba con el teclado en su casa. El año pasado, 2023, logró un nuevo récord con 23,7 millones de reproducciones en un solo día, justo durante la víspera de Navidad, rompiendo su propio récord anterior​, que se situaba en los 21,27 millones de 'streamings' diarios. Se estima que la canción genera más de 2,5 millones de dólares anuales solo en regalías, por encima de otras melodías también míticas de la época navideña como 'Last Christmas', cuyos ingresos anuales se sitúan en torno a los 1,5 millones de dólares. La canción ha generado más de 60 millones de dólares en regalías desde que Carey la publicó en el año 1994, una cifra que la ha convertido en uno de los temas más escuchados en las fechas navideñas.

En resumen, 'All I Want for Christmas Is You' no es solo una canción, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural, una tradición anual y un recordatorio de lo que realmente importa en la vida: el amor y la conexión humana. Su éxito intergeneracional no radica en su composición musical o en las diferentes interpretaciones que Carey ha hecho del tema, sino también a su capacidad de capturar la esencia emocional de la Navidad. En un mundo cambiante, este villancico permanece como un constante recordatorio de que, al final, todo lo que queremos para Navidad es estar con aquellos que amamos.