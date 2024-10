La piratería digital en España aumenta un 5 %

Antonio Paniagua Madrid Lunes, 28 de octubre 2024, 11:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La piratería digital en España registró en 2023 un crecimiento relevante, hasta el punto de que el valor de lo defraudado (5.079 millones de contenidos ilícitos) alcanzó los 33.957 millones de euros, un 5 % más que un año antes. Así se desprende del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2023, elaborado a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y hecho público este lunes. Los datos dan cuenta de un perjuicio para los creadores e industrias culturales el pasado año de 1.992 millones de euros.

De acuerdo con el informe, realizado en el último trimestre de 2023 sobre una muestra de 3.258 entrevistas, la piratería ha impedido la creación de 107.410 puestos de trabajo directos e indirectos, al tiempo que las arcas públicas dejaron de percibir 600 millones de euros.

El sector de los libros encabeza, un año más, la clasificación de los porcentajes de individuos que acceden a contenidos ilícitos: un 37%, un 4% más que en 2022. Le siguen música (30%), periódicos (26%), imágenes (25%), películas y series (22%), revistas (22%) y videojuegos (15%).

La música vuelve a ser la más castigada por estas prácticas, con 2.369 millones de accesos por un valor de 11.320 millones de euros. Los 308 millones de videojuegos tienen un valor de 9.117 millones de euros, mientras que llegan a 6.153 millones de euros los 550 millones de películas a las que se accedió sin permiso.

Los consumidores continúan, en su mayoría, justificando su acceso a contenidos ilícitos a partir de diversos argumentos. «Pirateo para evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no me guste», asegura un 61% de ellos; «el acceso a los contenidos ilícitos es rápido y sencillo» (52%) o «porque no pasa nada y lo hace todo el mundo» (38%).