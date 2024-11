«Nueva York es muy corrupta y no perdona»

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 28 de noviembre 2024, 16:50 | Actualizado 17:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Si lo consigue de nuevo, Colson Whitehead será el primer escritor en ganar tres veces el Pulitzer. El narrador neoyorquino (1969) publica en español 'Manifiesto criminal' (Random House), un descarnado retrato de la infernal Nueva York de los años 70, podrida por la corrupción, el crimen, la suciedad y las drogas. Es la segunda entrega de una trilogía que inició con 'El ritmo de Harlem' y que protagoniza Ray Carney, hijo de un delincuente, vendedor de muebles y perista de poca monta, que trata sin éxito de caminar por la recta vía en una mega urbe «que no perdona».

La corrupción está en el alma de la novela. «Es muy difícil pensar en un sistema o una organización que no sea corrupta. Los tipos como Carney, un malote tontorrón que intenta sobrevivir en ese ambiente. Tal vez sea triste, pero sin corruptos, sin villanos, no tendríamos relato», dice el doble ganador del Pulitzer con las novelas 'Ferrocarriles subterráneos (2017) y 'Los chicos de la Nickel' (2020).

«Nueva York, mi fuente de inspiración, sigue siendo una ciudad terriblemente corrupta», afirma Whitehead. «El Departamento de Justicia y el FBI investigan al actual alcalde (Eric Adams) por llenarse los bolsillos con sobornos y contratos públicos de dudosa legalidad, por lo que deberá dejar su cargo en breve», aventura. «Nueva York no perdona. Hoy como en los 70, atrae a gente que trata de sobrevivir. Ahora en vez de ir a Harlem irían a Brooklyn o a Sunset Park, pero no cambia la dinámica de clase», señala el gran cronista de la ciudad insomne. «Cuando asciende a la clase media y consigue sus sueños, la gente se va y deja hueco a otra generación», dice Whitehead del «alentador» ciclo que inspira sus novelas.

Ampliar Portada del libro. Random House

Elegiría, con todo, vivir en la convulsa, derrotada y mugrienta Nueva York de los 70 carcomida por el crack «pero de la que surgió un arte fabuloso». «Iría a clubes como CBGB a escuchar en directo a los Ramones -nunca los vi en concierto-, a Blondie, a Patti Smith... Crecí con el punk, el hip hop y la música disco, que tuvieron su momento álgido en los años», explica al autor de un relato que vibra al ritmo de los éxitos funk de Motown.

«No la jodas, da la talla y hazlo lo mejor que puedas», se alienta a sí mismo el narrador, que sabe que «sin villanos no habría relato»

En esa urbe corrupta hasta el tuétano aparece Michael Jackson, entonces el pequeño de los Jackson 5. «Es un buen ejemplo de la corrupción: un gran cantante y autor que escribió temas formidables que se convirtió en un monstruo corrupto abusador. Escucho su música, pero no lo contrataría como canguro para mis hijos», dice en un encuentro telemático con informadores españoles.

¿Otro Pulitzer?

Comparte Colson con John Updike, William Faulkner y Booth Tarkington el honor de ganar dos veces el Pulitzer. «No espero el tercero», dice. «Con los anteriores pagué la hipoteca y pude disfrutar en casa de mi familia y devanarme los sesos con mis libros», dice. «Logré enorme aceptación de la crítica y reconocimiento, pero al día siguiente era yo frente a mi ordenador», agrega rebajando las expectativas de un tercer premio que nadie ha logrado. «Que tu libro guste no hace que el próximo sea más fácil», afirma. «'No la jodas Colson. No metas la pata. No seas perezoso: da la talla y hazlo lo mejor que puedas, como hiciste en los últimos 25 años'», se autoestimula.

La raza, la historia de Nueva York y la de Estados Unidos son temas recurrentes del autor afroamericano, que recurre al humor en su trágicos relatos. «Adoro los chistes raros; el mundo es trágico pero muy absurdo, como reflejan mis libros. En cuanto a la política, estudio cómo se han construido Estados Unidos y cómo me han conformado como persona sobre la esclavitud, la segregación y el racismo», dice. No quiere hablar de política actual, pero admite que pensó «alguna vez» dejar Estados Unidos. «Cualquier lugar es complicado. ¿Dónde hay un lugar puro, sin racismo?», se pregunta.

'El ferrocarril subterráneo' se convirtió en una serie televisiva y la película sobre 'Los chicos de la Nickel', con buenas críticas en el circuito de festivales, se estrena el mes que viene. No progresa, por contra, la serie sobre 'El ritmo de Harlem' se ambienta en los años 60, cuya producción se ha detenido. Trabaja, entretanto, en la tercera entrega de su tríptico sobre Harlem en los años 60 y terminará en los 90: que terminará tras el verano. «Entonces haré muchas barbacoas, me daré un panzada de videojuegos y beberé muchas cervezas, este es mi proyecto inmediato», ironiza.

Autor de seis novelas y del libro 'El coloso de Nueva York' (2005), con la primera de ellas, 'La intuicionista' (2000), fue finalista del PEN/Hemingway. En español ha publicado 'Zona Uno' (2012) ,'El ferrocarril subterráneo' (2017) -'bestseller' internacional merecedor del National Book Award además del Premio Pulitzer- , y 'Los chicos de la Nickel' (2020), considerada una de las diez mejores novelas de la década pasada según la revista Time.