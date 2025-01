Xerach: «'Canciones bobas' es un disco que hemos hecho sin seguir las reglas»

E.D. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

'Canciones bobas' es el nuevo álbum de Xerach. Esta joven artista grancanaria presenta su nuevo disco este viernes, 24 de enero, donde pop, techno y ritmos de tambora se dan la mano para dar vida a un trabajo donde las emociones lo articulan todo. «'Canciones bobas' habla de amor, de dolor, de deseo, de adrenalina, de despedirse, de todas esas bobadas que nos conectan con la sensación de estar vivas», comenta la creadora isleña.

Esta recopilación de catorce temas narra vivencias en primera persona, desde la experiencia de estar dentro de un triángulo amoroso hasta canciones que se nutren de relaciones como la de Chavela Vargas y Frida Kahlo: «Es el residuo sonoro de una etapa intensa y llena de topetazos contra el deseo y el amor», indica Xerach.

Cantante, batería, compositora y productora, esta artista no duda en proponer un álbum donde la mezcla de ritmos y sonidos ofrece una simbiosis única en el panorama musical: «Al final, como artista sé de dónde vengo, de la poesía de mi abuelo y de los ojos verdes de mi abuela, pero el futuro solo lo pueden trazar mis baquetas», explica.

La paradoja de las «canciones bobas» y la supervivencia entran en conflicto en este álbum, pero todo tiene un porqué: «¿Recuerdas la frase 'la ignorancia de la felicidad'? Pues eso me pasó mientras componía», comenta sobre el título, «yo no quería revestirse, ni repensarme, no quería perseguir ninguna aspiración. Yo solo compuse haciendo el bobo», comenta.

Además, Xerach asegura sobre el proceso de composición que, pese a la intensidad que podría tener la temática, las canciones fueron tomando forma de manera casi instantánea, algo que disfrutó haciendo: «Creo que puedo decir que lo mejor por ahora ha sido el proceso de escribir y modelar las canciones, me salió solo y desde dentro».

'Canciones bobas' no es solo música. Junto a cada canción, Xerach propone un viaje visual y 'performático' de esta historia de supervivencia: «Como dije, el proceso de creación ha sido hasta ahora lo más increíble de todo. Después de tener los temas producidos me reuní con las bailarinas y el VJ varias veces y fuimos haciendo dinámicas de grupo como escuchar las maquetas y dibujar lo que se nos venía a la cabeza, hacer listas de deseos de lo que queríamos ver en escena, montar un concierto en nuestras mentes intentando crear un sentimiento unitario de los que queríamos experimentar en el directo. Siempre buscando y rasgando en el porqué de cada canción», explica Xerach.

La artista grancanaria Xerach. C7

Este conglomerado de artes viene a poner el lazo a un trabajo que sobre las tablas toma otra dimensión. «Mi música se entiende por sí sola, sin embargo, todo lo que tenemos preparado para el directo roza sutilezas y adrenalinas que no te puede dar una reproducción en Spotify. Hay un diálogo que se crea entre la música, la danza y el VJ muy potente y por lo que quiero apostar», cuenta la autora.

Al margen de las reglas de la industria

Xerach concibe este disco sin miramientos hacia la industria musical. Según la propia músico, con este álbum trata de apuntar directamente al corazón y a las emociones del público, sin perderse ella ni su historia: «Solo espero que lo vean y que lo escuchen, tener la oportunidad de llevar 'Canciones Bobas' a muchos sitios. Mi éxito es tener este disco terminado entre mis manos. Sacar adelante una lista de canciones donde mi bobería, mis sentimientos y mis propósitos artísticos se manifiestan sin tener miedo al engranaje del mercado musical, ese que muchas veces infunde miedos, inseguridades y que corta alas a la creatividad y visión de una misma como artista», resalta.

Además de su carrera en solitario, Xerach acumula un largo bagaje junto a otros artistas. Ya sea como compositora, productora o batería, la intérprete está ligada a la trayectoria de otros solistas y grupos de la talla de Christina Rosenvinge, Ale Acosta, La Mare o Roba Estesa. No obstante, 'Canciones Bobas' tiene algo único: «Creo que no se parece en nada a los proyectos que hago con la gente que trabajo, pero evidentemente todas esas vivencias y las tablas que me han dado son cruciales», explica Xerach

Las experiencias de Xerach con estos artistas en composiciones, obras, bolos y giras dentro y fuera de la geografía nacional sirven para que la grancanaria imponga en sus proyectos una norma fundamental en su trabajo: «Como he comentado, 'Canciones Bobas' es un proyecto hecho sin seguir las reglas de la industria, la validación externa no puede ser el motor de mi hacer como artista. En mi carrera acompañando a otros intérpretes y he visto a compañeros sufrir haciendo lo que aman, o proyectos en los que personalmente creía desmoronarse», añade, «de mis giras y trabajos con ellos he aprendido algo crucial en este disco; lo hago por el disfrute artístico, por el amor a cantar con el corazón. Ahí no caben fantasmas», subraya.

Arube es como su bebé

Pese estar afincada en Madrid, todos los primeros pasos en la vida artística de Xerach han sido dentro del archipiélago. Su rol como batería y colíder en la banda Arube, grupo compuesto por ella, LaJalada y Alba Gil Aceituno, pone en el mapa la música de raíz hecha por nuevas generaciones de mujeres que proponen elevar el folclore autóctono.

Ampliar Xerach, en la batería. c7

A pesar de la experiencia ganada con los artistas nacionales, según Xerach, Arube ocupa gran parte de su corazón y trayectoria: «Estoy eternamente agradecida a todos aquellos artistas y grupos que han confiado y confían en mí para formar parte de sus proyectos», incide, «pero Arube es como mi bebé. Conozco a LaJalada y a Alba desde antes de ser adolescentes, son mis chiquillas, y tener algo así con ellas es un regalo incomparable», comenta.

De su carrera en solitario en las islas recuerda, con especial emoción, la presentación de su primer trabajo en 2016 en el Cicca, en un concierto que, según la propia cantante, marcó el resto de su vida: «Cuando estrené 'Tizziri' había hecho muchos conciertos, sin embargo, esta fue la primera vez que tenía algo cómo líder. Ese día vibré con mi tierra, con mi gente, era una suite que mezclaba una formación muy rara de ocho músicos y donde la música ya se articulaba con otras artes», añade, «fue un momento trascendental que marcó mi vida artística. Ese concierto fue la primera vez confié en mí y salté», señala con especial cariño.