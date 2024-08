La versión eléctrica y con banda de Nena Daconte

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 9 de agosto 2024, 23:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La cantante y compositora madrileña Mai Meneses, alma de Nena Daconte, es la encargada de abrir este sábado, a partir de las 18.15 horas, la segunda y última jornada del FiestoRon, a los pies de la iglesia de Arucas.

La artista se presenta en formato «eléctrico» y junto a su banda, uno de los tres formatos con los que se alterna para presentar su repertorio al público.

«Voy con toda la banda, en formato eléctrico, con Pablo de Pablo en la batería, Mara Rubio con la guitarra y Chema Moreno al bajo. Tocaremos varias canciones de mi último disco, 'Casi perfecto' y los temas que siempre espera el público de mi repertorio. Es mi formato más rockero, con una mayor energía y también con algunos momentos íntimos, aunque predominan aquellos en los que estamos arriba», avanza la artista por teléfono.

Nena Daconte se adapta de manera habitual los formatos en los que desarrolla sus conciertos. «Depende más del lugar en el que vayamos a tocar que de otras cosas. Cuando vamos a estar en un lugar ante más de mil personas, toca dar mucha caña, pero en otros lugares es mucho más idóneo el formato más íntimo. La verdad es que me siento igual de cómoda en el formato acústico y a dúo, así como en el electrónico y en el eléctrico, con el que vamos al FiestoRon», explica la artista que está desde el viernes en la isla, por lo que confía en tener la oportunidad «de disfrutar un poco de este lugar tan maravilloso, porque habitualmente vamos con el tiempo justo a todos sitios».

Desde el año pasado, reconoce, ha estado en contacto directo con el público gracias a la gira de presentación de 'Casi perfecto'. «Ahí es donde veo si conecto o no con el público y la respuesta está siendo muy buena. La verdad es que los números los veo bastante poco. Mi necesidad es hacer canciones y compartirlas. Estoy viendo que la gente conecta con mis letras. El público sale contento del concierto, porque el repertorio da muy buen rollo, aunque las letras son melancólicas en más de un 90%. Es muy bonito ver cómo sale la gente contenta», subraya.

Nuevo tema

Aterriza en la isla con la canción 'Si te vas' recién publicada. Se trata de un tema que canta junto a Alberto Jiménez, del grupo Miss Caffeina.

«'Si te vas' funciona súper bien, es de las que más me gusta cantar ahora en directo. Tiene un ritmo que va muy bien sobre el escenario. Cantarla con Alberto fue una elección mía, porque me gusta colaborar con otra gente para compartir experiencia artística y público. Nos conocimos en un Sonorama en Ibiza, hace uno o dos años. Nos dijimos que nos molábamos y vimos que surgía la conexión artística. Cuando salió la canción, Sergio Sancho la arregló y me vino a la cabeza Miss Caffeina. Llamé a Alberto y me dijo que estaría encantado de cantarla conmigo. Fue súper generoso en todo momento, porque habitualmente la gente del 'indie' suele ser un poco 'snob'. No ha sido su caso. No puso ningún tipo de pegas, fue siempre muy respetuoso y solo en algunas cosas me pidió cambiar alguna melodía para llevarla más a su terreno. Acabé muy contenta con la experiencia y con ganas de repetir», reconoce el epicentro de Nena Daconte sobre un tema que tiene previsto tocar ante el público que se espera que llene el recinto del FiestoRon.

Nena Daconte. Óscar Lafox

La jornada de este sábado del festival se completa con los siguientes conciertos: Pignoise (19.45), Café Quijano (21.20), Efecto Pasillo (23.20) y La Pegatina (01.30 horas).

Vuelven la María y la María Isabel de su infancia

Nena Daconte contó sus miedos y sus problemas mentales en el libro 'Tenía tanto que darte: Amor, música, ansiedad, sueños y locura' (Plaza&Janés). «Ahora estoy feliz, en una etapa de mi vida en la que he conseguido adiestrar todos mis miedos e inseguridades. Para ello he ido indagando para recuperar las sensaciones que tenía cuando era niña. He pensado sobre lo que me motivaba cuando era pequeña, porque los niños no teníamos preocupaciones ni miedos, salvo al coco por la noche. Quiero recuperar esas sensaciones, ahondar en las emociones, porque la gente se pone muchas caretas sin darse cuenta. Intento quitármelas todas y una de ellas es el nombre de Mai. Ahora quiero que me llamen María o María Isabel, como cuando era niña», desvela.

Reconoce que la escritura de este libro fue una experiencia terapéutica. «Me lancé a la aventura también pensando en cómo ayudar. Es bueno hablar de estas cosas. Cuanto más sepamos de cualquier tema, incluido el mental, menos miedos habrán. Compartir este tipo de experiencias personales psicológicas y psiquiátricas te hace sentir menos sola, porque todos somos iguales, compartimos los mismos miedos, inseguridades y ansiedades y es positivo que la gente lo sepa», defiende.

Nena Daconte lleva más de un año trabajando en el nuevo disco junto a Sergio Sancho. No desvela ni el título ni la fecha de publicación, ya que están mimando mucho el producto. Solo avanza un detalle del álbum: «Me gusta demasiado».