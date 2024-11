De Triana a ser uno de los cantantes del momento: Lucho RK busca ser «el símbolo» de su familia

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 3 de noviembre 2024, 23:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Emilio Roca Cáceres, más conocido artísticamente como Lucho RK, nació en el año 2000 en Gran Canaria y se dedica a la música desde que en la pandemia sintió la necesidad de «dar un giro a su vida». Ahora acaba de lanzar su primer trabajo de estudio 'Quién está aquí?' y está entre los proyectos más escuchados de Apple Music en España en las últimas semanas.

«Estaba estudiando Marketing e Investigación de Mercados en Granada, me iba bien pero no me llenaba, así que cuando nos confinaron aposté por la música», cuenta Lucho desde el otro lado del teléfono. Sus padres lo aceptaron, pero solo le pidieron que siguiese estudiando «cualquier cosa». Se apuntó a un curso para ser técnico de sonido y allí conoció a Linton, uno de los productores de Quevedo.

Así fueron los inicios de este joven grancanario en la industria musical: «Desde pequeño estaba todo el día escuchando algo». Sus padres le ponían desde Estopa hasta los Red Hot Chili Peppers. Por eso, cuando se pregunta por sus gustos, no se decanta por ninguno en particular: «Ahora estoy oyendo mucho trap americano, pero he tenido etapas de escuchar rap español y otras de solo reggaeton».

Gracias a todas esas influencias, 'Lulu' -como también se le conoce- no se encasilla en ningún tipo musical y simplemente va «fluyendo». Lucho crea desde un 'boom bap', un género que surgió en la época dorada del hip hop en los Estados Unidos, en la década de los 90, hasta reggaeton, como su tema 'Esos ojitos', uno de los adelantos de su 'Mixtape'.

Los comienzos «Estaba estudiando Martketing, pero decidí dar un giro a mi vida y apostar por la música»

«Es como parir a un hijo», afirma el artista sobre su primer trabajo de estudio. El 4 de octubre salió 'Quién está aquí?' y la acogida no pudo ser mejor. Al día siguiente, se colocó entre los trabajos más escuchados de Apple Music, solo superado por Coldplay. Actualmente se encuentra en el puesto 35.

Ampliar Imagen del ranking de Apple Music el día 5 de octubre. C7

Si hay una canción especial para él y sus seguidores es 'Aquí estoy'. El grancanario se abre en canal, ya que siempre «guarda sus secretos en una caja de Pandora». En ella, resalta la importancia que tuvieron en su vida sus abuelos maternos.

El tema finaliza con esta frase: «Voy a conseguir lo que mi abuelo nunca pudo». Al preguntarle, el artista afirma que es una «historia muy larga». En resumen, busca ser ese símbolo que tanto añora en la actualidad. «Eran un faro dentro de la familia», cuenta emocionado.

Un faro que, para muchos seguidores, él ya representa. Lo escuchan alrededor de 635.000 personas mensualmente en Spotify. «Cada vez hay más gente a la que le gusta mi música y ojalá no tenga freno, cuanta más mejor», apunta el canario, ilusionado por el devenir de su música.

Canarias, un apoyo incondicional

Es indudable que a lo que es de la tierra se le tiene una atención especial, tanto para lo bueno como para lo malo. En el caso de la música, son muchos artistas los que están saliendo de las islas con un «talento increíble». A Lucho no han dejado de tenderle la mano desde el minuto uno. «Eternamente agradecido con mi isla y con Canarias, ya que fueron los primeros en apoyarme», señala.

El grancanario ha dado varios conciertos en Gran Canaria y Tenerife -el Boombastic, las fiestas del Pino en Teror y el Espacio Cultural de Aguere- este año. Por el momento, no tiene previsto dar más conciertos «en un periodo largo». Recuerda el show en Teror como «un antes y un después». Ese día llovía, era un miércoles entre semana, y aún así casi 4.000 personas fueron a verle. «Fue una locura, me lo guardaré para siempre», concluye con nostalgia.

Los sueños de 'Lulu' no son pequeños, tiene la mira lejos ya que como se dice soñar es gratis. «Después de mi gira por España me gustaría hacer conciertos en sitios con más capacidad», apostilla ilusionado. Sueña con llenar un Wizink Center en Madrid o un Gran Canaria Arena. «Incluso si todo va bien hacer un Estadio de Gran Canaria, siempre miro hacia delante e intento superarme», cuenta con ambición.

Lucho, junto con Quevedo y La Pantera tienen varias canciones filtradas y una de ellas se viralizó mucho en redes. «Te prometo que algún día saldrá», confiesa el artista entre risas. Quevedo, en uno de sus temas filtrados, clama que quieran que sea el encargado de que Canarias sea conocida mundialmente. Ahora que él ya lo es, Emilio Roca Cáceres quiere coger su testigo y llevar a las islas a lo más alto.

