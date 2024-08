Trentemøller, Goose y León Benavente encabezan el sábado del PHE Festival

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de agosto 2024, 18:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La novena edición de PHE Festival, que se celebra en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, celebra este sábado su segunda jornada de conciertos con un cartel de artistas que llevan al público a la pista de baile. No solo es electrónica lo que sirve el PHE Festival en el menú sabatino, aunque los daneses Trentemøller y los belgas Goose, las dos figuras internacionales de esta edición, se deben a ello, con la producción electrónica como sustrato sobre la que modular distintas texturas sonoras, unas más enérgicas en clave de electro rock, y otras a modo de electrónica templada.

A estas dos bandas que marcarán el paso del festival antes y después de medianoche, hay que añadir el concurso de León Benavente, cuyo discurso sonoro último se apoya en un pulso menos orgánico en favor de secuencias y programaciones sobre las que cabalgan las canciones.

El recinto de conciertos abre puertas a las 17.00 horas con los djs residentes We Are Trash en lo que será el previo al comienzo de los conciertos que comienzan a las 18.00 horas con Mavica en el escenario principal. Se trata del proyecto de la artista Marta Casanova, cuyo sonido mezcla folk con sonidos 'indie', pop y electrónicos, una suerte de melancolía pop arropada por producción electrónica que le ha reportado millones de reproducciones en las plataformas de 'streaming'.

En septiembre publicó su álbum de debut 'Sometimes a person never comes back (but that's okay)'.

Shego es la siguiente banda y pisa el escenario dos, a las 18.45 horas. Un grupo de rock madrileño que forman Maite, Raquel y Charlotte. Premio MIN al Mejor Artista Emergente 2023 y un álbum editado 'Suerte, chica' (2023), otra de las perlas en la jornada sabatina del PHE Festival con himnos llenos de luces y sombras que nos conducen por el amor, el duelo, la rabia, y conflictos internos.

A las 19.35 horas y en el escenario principal toca descubrir la propuesta sonora de los sevillanos de Vera Fauna, donde se cruza psicodelia pop y neo flamenco, blues o los ritmos jamaicanos. Los años mejores (2023) es su segundo y último disco.

La banda Goose. C7

Tras los sevillanos, a las 20.25 horas llega el funk de Nala Rami, el proyecto del saxofonista grancanario Alan Himar.

León Benavente

A partir de aquí el PHE Festival se pone fiero con León Benavente, a las 21.10 horas. Es la segunda vez que León Benavente actúa en el PHE Festival tras su paso en 2017, y esta vez lo hace con la gira del décimo aniversario.

En el escenario dos, desde las 22.20 horas estarán We Are Trash en continuidad mientras se completa el cambio de set en el principal para la actuación de Trentemøller, en formato banda con el danés Anders Trentemøller al frente.

Aunque inició su trayectoria como artista electrónico en solitario, en estilos como el tecno, house progresivo, ambient y chill out, además de trabajar en producciones y remezclas para Röyksopp, The Knife, Mikael Simpson o Henrik Vibskov, entre otras y otras, el trabajo de Trentemøller ha experimentado cambios de estilo, siempre con el sustrato electrónico como protagonista, en el formato de banda.

En lo que es su primer concierto en Tenerife y en Canarias, Anders Trentemøller estará acompañado, salvo cambios, por Diisa Jakobs (voces, guitarras, sintetizadores), Silas Tinglef (baterías, guitarras), Brian Batz (guitarras) y Jacob Haubjerg (bajo).

A partir de la medianoche

Para cruzar la medianoche del sábado al domingo, nada mejor que hacerlo con las canciones de Camellos, que actúa en el escenario dos a las 00.00 horas, según la pauta prevista. Una formación madrileña de actitud punk con tres trabajos editados, 'Manual de estilo' (2022) es su último álbum, y un repertorio fiestero para cantar en el Puerto de la Cruz como la ocasión lo merece.

La clausura de la novena edición del PHE Festival viene desde Bélgica con Goose. A partir de las 1.00 horas de la madrugada, el cuarteto que forman Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe y Bert Libeert estará en directo en con una propuesta de electro rock y sonidos que invitan al baile, en un que Goose celebra el vigésimo aniversario de una notable trayectoria profesional.

Con seis discos de estudio publicados hasta la fecha, el debut discográfico de Goose llegaba en 2006 con el lanzamiento de 'Bring it on' y su trabajo más reciente es 'Endless', de 2022, además del directo 'Nonstop' (Live at Pukkelpop, 2018), y singles, remezclas y rarezas aparte, completan la discografía.