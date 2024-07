El 'Trecho' musical de Fajardo, cocinado en directo a las afueras de Salamanca

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de julio 2024, 22:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Sin artificios, solo con su guitarra y esa voz rota y envolvente que tiene como sello distintivo, el cantante y compositor majorero Fajardo se dejó guiar por Eliecer Palacios y Carlos Domínguez, responsables del sello de nuevo cuño Comunidad de Regantes, para plasmar en su quinto álbum un lúcido recorrido por una trayectoria musical que arrancó en el ya lejano año 2008.

'Trecho' es el título de este nuevo álbum con ocho temas grabados en directo en un hangar de Villamayor de la Armuña, a las afueras de Salamanca. «Fue cero iniciativa por mi parte. Todo partió de dos amigos de Salamanca, uno técnico de sonido, Eliecer Palacios, y otro propietario de una tienda de discos y melómano, Carlos Domínguez, que con la Comunidad de Regantes me propusieron grabar este disco. Me pillan en un hangar, ponen cintas de cuarto de pulgada, unos micros, una mesa y me graban. Sin más», explica este músico sobre el proceso de gestación del disco.

«Sin tenerlo planeado, ha quedado un recorrido que ni pintado por mi carrera. Casi todo ha sido cosa de ellos, porque me conocen muy bien, Carlos giró conmigo en 2016. Incluimos el tema 'Volcán', porque es de los nuevos. Yo quería tocar también 'Castigo', porque no la estoy haciendo últimamente en directo, hacía mucho que no la tocaba y recuperarla me dijo cosas nuevas», apunta sobre la canción que cierra 'Trecho'.

Subraya Fajardo también la presencia de las canciones 'Mil muros', que abre el disco, y 'Qué quiere el hombre'. «Solo estaban en 'singles' digitales y pensamos que estaría guay que estuvieran editadas en un disco», comenta.

Considera que 'Trecho' está compuesto por ocho certeras pinceladas que permiten sumergirse y entender el camino que ha transitado sobre los escenarios canarios t nacionales. «En mi recorrido creo que no ha habido cambios muy radicales. Es cierto que en 'Intuición' (2021) incluí más instrumentación. Pero a nivel de composición, mi apuesta ha sido la guitarra y mi voz, sin fantasía, siempre con la idea de hacer una carrera lo más honesta posible», comenta.

Cuando se le cuestiona sobre el tiempo invertido en la grabación de Trecho a las afueras de la bella ciudad castellanoleonesa, Fajardo suelta una carcajada. «Fue como un concierto. Algunas canciones son las primeras tomas y otras solo llevaron una o dos más», señala sobre el punto de partida de un proyecto que incluirá nuevas sesiones que «se van a replicar con otros músicos afines a Carlos Domínguez».

El pasado 6 de julio, Fajardo presentó su disco en la capital grancanaria, en concreto en la sala Arequipa 6, en la Urbanización de El Sebadal, en un concierto que dejó muy satisfecho al músico, tal y como reconoce. Volverá a darlo a conocer al público canario será en el marco del en el Hero Fest, que se desarrollará los próximos días 6 y 7 de septiembre, en el municipio herreño de La Frontera.

Será una nueva oportunidad de comprobar cómo evoluciona la nueva senda que está explorando. «Estoy tirando de algo que tenía muchas ganas de hacer. Siempre compartía cartel con alguien, por lo que acortaba mucho mi set. Desde hace tiempo tenía en mente hacer algo más largo y la primera tentativa fue en La Faena, en Madrid. Estuve junto a Manuel Campos, que toca el teclado en Rabiche. Hice allí un 'Trecho', repasando todas mis etapas, incluso incluyendo temas que no había tocado antes en directo. Lo mismo sucedió en Arequipa 6 y es lo que quiero hacer en el Hero Fest», avanza Fajardo.

Otros proyectos

Tras pedir una excedencia en el trabajo para dedicarse en exclusiva a su carrera musical, este músico radicado en la capital grancanaria no para. Por un lado está su carrera en solitario y por otro sus apariciones junto a otros artistas, sea como batería en San Borondón; en el mencionado proyecto Rabiche, «que iba a ser efímero y se ha tornado en algo más durarero, con un disco y varios conciertos», como él mismo explica; y tocando la guitarra junto al pianista Héctor Matacherry en un dúo que lleva por nombre Dragón. A estos proyectos le suma, por ejemplo, la composición de la banda sonora del nuevo filme de Miguel G. Morales, aún inédito.

Los integrantes de Rabiche, tras un concierto en la sala de cámara del Teatro Leal. Instagram de Rabiche

Esta productividad, en las salas de ensayo y sobre los escenarios le da perspectiva a Fajardo para valorar el circuito musical de la capital grancanaria para la música ajena a los criterios comerciales. «Es muy limitadito. Están Arequipa 6, Tormento Colectivo y poco más. No debemos compararlo con otras ciudades, porque seguro que en la mayoría también se quejan de lo mismo. Pero es evidente que en Las Palmas de Gran Canaria han cerrado salas y no se han abierto otras como alternativa. Los artistas y grupos noveles que se lo curran en las horas de ensayo y quieren darse a conocer están limitadísimos. Y eso provocará lo de siempre, que los cerebros brillantes que quieran mostrarse se irán fuera ante la falta de medios. Al final, es como el deporte, si quitas la base, no te queda nada. Y esto me duele, como músico y como ciudadano», lanza sin ambages.