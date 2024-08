«Si nos tiras un palito, empezamos a arder»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 25 de agosto 2024, 22:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La banda andaluza de rock Derby Motoreta's Burrito Kachimba cerrará el próximo 20 de septiembre la primera de las tres jornadas de conciertos del LPA Beer&Music Festival, con un directo, a partir de las 00.30 horas, en el parque Litoral El Rincón de la capital grancanaria. Se presentan con un show «muy trabajado» y que promete ser una experiencia de las que el público no olvida.

«Enfocamos los conciertos como si fuera la fiesta pagana del fin del mundo porque el mañana no va a existir. Buscamos que la gente se lleve la experiencia de lo vivido a casa, es lo más mágico de nuestro trabajo y es en lo que hemos trabajado mucho», avanza José Manuel Cabrera Scott, alias 'Gringo', guitarrista del grupo.

«Vamos con toda la parafernalia a Gran Canaria, con todos los sonidos. Tras dos giras y media, hemos conseguido un músculo sólido, con un directo contundente y consolidado, porque somos músicos que llevamos muchos años tocando nuestros instrumentos. La música es memoria muscular, integras poco a poco las nuevas canciones y entonces las tocas y las disfrutas. En directo, nos tiras un palito y comenzamos a arder, disfrutamos cuando la gente está caliente, cuando vemos que corean nuestros 'riffs'. A veces, nos miramos y nos sorprendemos al ver la reacción del público», reconoce.

Aterrizan en el festival que se desarrolla hasta el 22 de septiembre en plena gira de su último disco, 'Bolsa Amarilla y Piedra Potente'. «Cuando acabamos la gira de 'Hilo negro', que fue muy intensa por las restricciones de la pandemia, pensamos que para el tercer disco teníamos que hacer una paradita para pensarlo. Nos fuimos al local, de lunes a viernes como si fuera una oficina, para exprimirnos, para crear y experimentar cosas nuevas y consolidar sonidos que nos encantan. Ha sido la primera vez que contamos con un espacio real solo para el disco, ya que el primero, por ejemplo, lo compusimos y grabamos haciendo veinte cosas a la vez», apunta Cabrera Scott sobre el trabajo realizado.

Del proceso de gestación del disco, el guitarrista utiliza una metáfora deportiva. «A veces, la pelota cae limpia, pero otras veces golpea el aro y el tablero. No somos un grupo con un 'songwriter', sino que todos somos proactivos y proponemos cosas. A veces, le damos muchas vueltas a las cosas para acabar regresando al origen, mientras que en otras ocasiones acabamos creando algo muy diferente a lo que pensábamos en un principio», señala.

Buenos platos

Aspiran a que sus canciones tengan poso y el paso del tiempo no se las lleve por delante. «No hacemos comida rápida que te calma el hambre pero que no te aporta nada. Tampoco hacemos alta cocina, no somos 'gourmets', pero sí que aspiramos a hacer buenos platos», defiende 'Gringo' tirando de metáforas culinarias.

Imagen promocional de la banda. Anne Roig

Derby Motoreta's Burrito Kachimba autodefine su estilo musical como «kinkidelia», fruto de su personal forma de fusionar aires flamencos y andaluces con el rock progresivo y psicodélico. «Todo ha ido muy rápido, porque al principio lo que buscábamos era el desfogue, sin más. Nuestro sueño adolescente era ser Led Zeppelin y de repente nos vimos tocando en el Primavera Sound, antes de Suede», recuerda el integrante de esta banda que tocará tras el verano en Londres y Dublín.

'Las leyes de la frontera'

Ser los responsables de la banda sonora original de la película 'Las leyes de la frontera', del director Daniel Monzón, ha sido uno de los grandes retos que ha superado el grupo. «Conocer a Daniel ya fue un premio, ya que es una persona increíble. Hicimos la banda sonoro codo con codo con él. Nos mandaron el guion y algunas escenas y nos pusimos a trabajar ideas que nacían en el local de ensayo, con la idea de reforzar lo que veíamos. Nos ayudó a solidificar nuestro sistema de trabajo», recuerda el guitarrista José Manuel Cabrera.